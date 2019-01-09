Фондовые торги могут начаться на положительной территории - "Открытие Брокер"

"Торги в России могут начаться на положительной территории благодаря оптимизму в Азии на фоне переговоров США и Китая. Преодоление хотя бы части торговых противоречий обеспечит сырьевые рынки более устойчивым и предсказуемым будущим. Впрочем, это также позитивно и для рубля, укрепление которого будет сдерживать рост индекса МосБиржи. ЦБ РФ и Минфин возобновят покупки валюты на свободном рынке с 14 января. Соответственно, до конца недели этот фактор не будет оказывать существенного влияния на торги", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.