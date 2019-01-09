Для рынка акций сформирован достаточно позитивный внешний фон - ИФК "Солид"

"Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. После весьма пессимистичных настроений в последние дни 2018 года, что привело к итоговым годовым потерям по американским индексам примерно на 10%, рынки активно восстанавливаются. Правительство США частично продолжает находиться в вынужденном отпуске из-за "шатдауна"- отсутствие договорённости по бюджету на фоне разногласий по выделению $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Уже сегодня на встрече Трампа с представителями Конгресса этот вопрос может быть решен. Ключевым поводом для оптимизма в начале года выступают торговые переговоры США и Китая, которые начались 7 января. Предварительные итоги могут быть также оглашены сегодня. Дополнительную поддержку фондовым индексам оказывает риторика главы ФРС Джерома Пауэлла, который ранее довольно мягко высказался о перспективах повышения ключевой ставки в 2019 году, что является вполне логичной реакцией на коррекцию рынков. Если ранее ведомство сообщало о двух повышениях ставки в ближайшие 12 месяцев, то в ходе последнего выступления глава регулятора просто сообщил об очень внимательном подходе к будущему ужесточению монетарной политики. Однако основные риски остаются на повестке, поэтому не стоит рассчитывать на безоткатный рост рынков в ближайшие недели. В России с 1 января состоялось повышение налоговой ставки НДС с 18% до 20%, а также увеличение ряда тарифов. В долгосрочной перспективе это негативно для бизнеса и потребительской активности, однако локально для инвесторов важнее внешняя конъюнктура", - комментирует ситуацию аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.