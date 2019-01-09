Утренние прогнозы: оптимизм

В среду аналитики предполагают позитивное начало фондовых торгов благодаря оптимистичному внешнему фону.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Возможность повышения по индексу РТС остается в силе - трейдеры на мировых фондовых площадках по-прежнему демонстрируют оптимистичный настрой, что во многом связано с ожиданиями улучшения отношений США и КНР в сфере торговли (сегодня, как ожидается, завершится раунд торговых переговоров на уровне представителей министерств, после чего смогут начаться переговоры на более высоком уровне)".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с приростом порядка 0,4%, вблизи отметки 2400 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2390, 2380 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2410, 2420 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может продолжить утреннее повышение в район 2410-2420 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Торги в России могут начаться на положительной территории благодаря оптимизму в Азии на фоне переговоров США и Китая. Преодоление хотя бы части торговых противоречий обеспечит сырьевые рынки более устойчивым и предсказуемым будущим. Впрочем, это также позитивно и для рубля, укрепление которого будет сдерживать рост индекса МосБиржи. ЦБ РФ и Минфин возобновят покупки валюты на свободном рынке с 14 января. Соответственно, до конца недели этот фактор не будет оказывать существенного влияния на торги".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних рынках перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, складывается вполне способствующая росту. Продолжающийся подъем ведущих мировых фондовых площадок в ожидании достижения договоренности по торговым взаимоотношениям между США и КНД, а также уверенное восстановление цен на энергоносители окажут поддержку отечественным фондовым индексам. Мы ожидаем открытия рынка "гэпом" вверх, ближайшими целями роста выступят значения 2400 и 2415 пунктов по индексу МосБиржи и 1134 и 1141 пунктов по индексу РТС".