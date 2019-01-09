09 января 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: оптимизм
В среду аналитики предполагают позитивное начало фондовых торгов благодаря оптимистичному внешнему фону.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Возможность повышения по индексу РТС остается в силе - трейдеры на мировых фондовых площадках по-прежнему демонстрируют оптимистичный настрой, что во многом связано с ожиданиями улучшения отношений США и КНР в сфере торговли (сегодня, как ожидается, завершится раунд торговых переговоров на уровне представителей министерств, после чего смогут начаться переговоры на более высоком уровне)".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с приростом порядка 0,4%, вблизи отметки 2400 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2390, 2380 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2410, 2420 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может продолжить утреннее повышение в район 2410-2420 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Торги в России могут начаться на положительной территории благодаря оптимизму в Азии на фоне переговоров США и Китая. Преодоление хотя бы части торговых противоречий обеспечит сырьевые рынки более устойчивым и предсказуемым будущим. Впрочем, это также позитивно и для рубля, укрепление которого будет сдерживать рост индекса МосБиржи. ЦБ РФ и Минфин возобновят покупки валюты на свободном рынке с 14 января. Соответственно, до конца недели этот фактор не будет оказывать существенного влияния на торги".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних рынках перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, складывается вполне способствующая росту. Продолжающийся подъем ведущих мировых фондовых площадок в ожидании достижения договоренности по торговым взаимоотношениям между США и КНД, а также уверенное восстановление цен на энергоносители окажут поддержку отечественным фондовым индексам. Мы ожидаем открытия рынка "гэпом" вверх, ближайшими целями роста выступят значения 2400 и 2415 пунктов по индексу МосБиржи и 1134 и 1141 пунктов по индексу РТС".
Опубликовано: /Финмаркет/
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09 января 2019 года 19:54
Москва. 9 января. Доллар США лишь слегка подрастает, а евро умеренно укрепляется в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в среду; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь после активного роста в течение трех торговых сессий подряд (3, 4 и 8 января). читать дальше
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09 января 2019 года 19:30
Москва. 9 января. Рынок акций РФ в среду вырос во главе с бумагами "Магнитогорского металлургического комбината" и Сбербанка на фоне позитивной динамики внешних площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая, индекс МосБиржи превысил 2410 пунктов; просели бумаги "РусАла" и GDR En+ Group на опасениях продления санкций США. читать дальше
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09 января 2019 года 19:10
"В среду российский фондовый рынок смог продолжить волну восстановления, начатую в конце декабря прошлого года, чему способствовал внешний фон, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, покупки в наших активах были поддержаны динамикой рынка энергоносителей, где ближайший... читать дальше
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09 января 2019 года 19:03
Москва. 9 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций после активного роста в начале года в среду демонстрируют смешанную динамику без ярко выраженной тенденции; поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть и проснувшийся у глобальных инвесторов "аппетит к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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09 января 2019 года 18:12
(добавлены 3-4-й абзацы)
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Luxoft с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Новая прогнозная стоимость акций компании от аналитиков "ВТБ Капитала" составляет $59 за штуку.
Котировки акций Luxoft на NYSE 7 января взлетели на 82%... читать дальше
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09 января 2019 года 17:47
"Значительное снижение вероятности дальнейшего повышения уровня основных процентных ставок в США способствует росту котировок на фондовых рынках. На рынке форекс эта ситуация способствует росту спроса на рисковые инструменты, главным образом, на "сырьевые" валюты. Курс австралийский доллар/иена... читать дальше
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09 января 2019 года 17:17
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Luxoft с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Новая прогнозная стоимость акций компании от аналитиков "ВТБ Капитала" составляет $59 за штуку.
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
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09 января 2019 года 16:56
"К середине первой рабочей недели 2019 года рублевой валюте удается удерживать позиции вблизи 67. Укреплению курса рубля в начале года поспособствовали как восстановление цен нефтяного рынка, так и умеренное возвращение инвесторов к покупке риска. На мировых рынках формируется январский "риск-он".... читать дальше
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09 января 2019 года 16:41
"После бурного укрепления в предыдущие сессии рубль незначительно отступал. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4005 рублей. Однодневная ставка MosPrime составляла 7,91%, недельная - 7,98%, а месячная - 8,21%. В целом можно говорить о том, что рубль компенсировал потери декабря,... читать дальше
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09 января 2019 года 16:14
"Российский рубль в паре с долларом торгуется почти нейтрально, оставаясь вблизи 67. В ближайшую пятницу Минфин РФ объявит о параметрах покупки валюты в ЗВР со следующей недели, поэтому небольшое давление на нацвалюту вновь может появиться", - указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
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09 января 2019 года 15:46
"Российский фондовый рынок на фоне внешнего позитива пытается восстанавливаться. Рублёвый индекс "Московской биржи" показывает рост на 0,85%, вновь превышая 2400 пунктов, при этом валютный РТС показывает рост на 0,9% - до 1130 пунктов. До конца дня сохранится умеренно позитивный настрой на... читать дальше
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09 января 2019 года 15:42
Москва. 9 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в среду; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь после активного роста в течение трех торговых сессий подряд (3, 4 и 8 января). читать дальше
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09 января 2019 года 15:20
"На мировых рынках продолжается ралли рисковых активов. Фондовые рынки, сырье и высокодоходники растут, а иена и золото "ушли в оборону". Доллар снижается против европейских валют после вчерашней краткосрочной коррекции. Нефть Brent тестирует психологическую отметку $60 впервые с середины декабря.... читать дальше
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09 января 2019 года 14:57
(добавлена таблица)
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.
По итогам переоценки для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) аналитики понизили рекомендацию с "покупать" до... читать дальше
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09 января 2019 года 14:30
"Несмотря на хорошее начало года, мы по-прежнему полагаем, что в краткосрочной перспективе активы на развивающихся рынках останутся под давлением, - убеждены аналитики ВТБ Капитала. - Целый ряд макроэкономических индикаторов указывает на замедление роста мировой экономики. В числе последних –... читать дальше
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