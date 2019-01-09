По индексу МосБиржи на горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2350-2450 пунктов - Промсвязьбанк

"После распродаж практически по всей группе рисковых активов в конце прошлого года, начало года текущего на глобальных рынках проходит в позитивном ключе. Перепроданность фондовых индексов, наблюдаемая к концу декабря, в большей степени нивелирована. Некоторое улучшение сантимента на глобальных рынках обусловлено продолжающимися торговыми переговорами США-Китай (в СМИ появляется все больше комментариев о желании американского президента в скором времени заключить торговую сделку). Укрепление российской валюты оказывает сдерживающий эффект на акции экспортеров, в то же время внутренние секторы на российском рынке демонстрируют опережающую динамику. По индексу МосБиржи на горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2350-2450 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.