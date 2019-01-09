Ожидаем открытия рынка акций "гэпом" вверх - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних рынках перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, складывается вполне способствующая росту. Продолжающийся подъем ведущих мировых фондовых площадок в ожидании достижения договоренности по торговым взаимоотношениям между США и КНД, а также уверенное восстановление цен на энергоносители окажут поддержку отечественным фондовым индексам. Мы ожидаем открытия рынка "гэпом" вверх, ближайшими целями роста выступят значения 2400 и 2415 пунктов по индексу МосБиржи и 1134 и 1141 пунктов по индексу РТС. Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции "Ростелекома", завтра запланирован аукцион Минфина по продаже ОФЗ", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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