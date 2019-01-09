Возможность повышения по индексу РТС остается в силе - ИФ "Олма"

"Фондовые индексы США во вторник повысились на 1-1,1%, фьючерсы на индексы США торгуются выше вчерашних уровней закрытия. Европейские фондовые индексы закрылись в "плюсе", продолжается повышение и на азиатских фондовых площадках. Возможность повышения по индексу РТС остается в силе - трейдеры на мировых фондовых площадках по-прежнему демонстрируют оптимистичный настрой, что во многом связано с ожиданиями улучшения отношений США и КНР в сфере торговли (сегодня, как ожидается, завершится раунд торговых переговоров на уровне представителей министерств, после чего смогут начаться переговоры на более высоком уровне). На валютном рынке курс рубля в начале года получил поддержку за счет роста цен на нефть и восстановления спроса на активы на развивающихся рынках, но данные технического анализа указывают на возможность приостановки снижения по паре доллар-рубль в диапазоне 66-66,5", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.