Интерес инвесторов к рынку акций РФ в 2019 году может возрасти - аналитики

Падение мировых фондовых рынков в конце 2018 года, спровоцированное ужесточением монетарной политики Федрезерва США, торговым противостоянием США и Китая, эскалацией политической напряженности в Европе (Brexit, бюджет Италии, массовые протестные демонстрации во Франции и т.д.), а также падением нефти на опасениях избытка предложения сырья, в 2019 году может получить продолжение. Внешние негативные тенденции затронут и российский рынок акций, однако его относительная недооцененность, высокая дивидендная доходность и вероятность сокращения части рисков могут привлечь западных инвесторов, полагают аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс".

Основными рисками в уходящем году для инвесторов в российские акции стали западные санкции, способствующие продолжению оттока капитала нерезидентов. В апреле 2018 года США ввели санкции против "РусАла" (MOEX: RUALR) и других российских компаний, однако в этой области наметился определенный прогресс, который может улучшить отношение к российским активам - американский Минфин заявил о готовности снять санкции с "РусАла" в январе 2019 года при выполнении ряда условий. Несмотря на итоговое снижение рынка акций РФ в 2018 году (по долларовому индексу РТС), его динамика оказалась лучше большинства внешних фондовых площадок.

Так, по итогам 2018 года долларовый индекс РТС упал на 7,4%, а рублевый индекс МосБиржи вырос на 12,3% за счет ослабления рубля на фоне упавшей нефти. Доллар за год подорожал на 12,21 рубля (с уровня 57,63 руб./$1), нефть Brent подешевела на $14,1, или на 21% (с уровня $66,87 за баррель).

В 2018 году все основные мировые рынки понесли потери порядка 10-25%, лучшие позиции сохранили США и Россия (снижение S&P 500 и индекса РТС составило 7%), а аутсайдером выступил Китай из-за оттока средств в условиях обострившихся торговых войн с США (индекс Shanghai Composite упал за год на 25%).

САНКЦИОННЫЕ РИСКИ

Как отмечают аналитики ИК "АТОН", риски новых антироссийских западных санкций в 2018 году отчасти реализовались, но не ушли с "радаров" и будут продолжать оказывать давление на российский рынок в течение 2019 года. Следующий этап, который включает в себя второй раунд санкций, связанных с "делом Скрипалей", вероятно, заявит о себе только в конце первого квартала. На данном этапе катастрофические меры - включение ведущих банков в SDN-лист, запрет на экспорт нефти и запрет на операции со старым и новым суверенным долгом - маловероятны.

Аргументами в пользу новых санкций являются:

- дальнейшее раздувание "дела Скрипалей" (Закон о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 года) после того, как США в августе 2018 года наложили предварительные санкции. Госдеп уже уведомил Конгресс, что Россия проигнорировала 90-дневный срок, в течение которого она должна была представить убедительные заверения в том, что не планирует в будущем применять химоружие;

- находящиеся в разработке законодательные акты "О защите безопасности Америки от агрессии Кремля (DASKAA)";

- "Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий (DETER)". В свете недавнего конфликта в Керченском проливе риск новых санкций возрос.

Остается неясным, какие санкции США применят к России, хотя официальные лица Соединенных Штатов предупредили, что они будут "существенными" - закон 1991 года, например, требует новых масштабных санкций, включая понижение уровня дипломатических отношений и ограничения на импорт российских товаров и кредитов от банков США. Также может продолжиться введение персональных санкций в отношении физических лиц. Потенциальными целями для новых санкций являются госдолг, банки, импорт и экспорт.

Россия имеет высокую степень интеграции в мировую финансовую систему - в руках нерезидентов находится около $43 млрд суверенного долга России в форме ОФЗ и еврооблигаций. Поэтому такой экстремальный сценарий маловероятен. Туманные комментарии США в отношении "запрета всех операций со всем имуществом и долями в имуществе одного или нескольких российских финансовых институтов" вызывают опасения, что под ограничения могут подпасть все долларовые транзакции российских госбанков (общий объем долларовых депозитов в России превышает $80 млрд). Влияние на экономику было бы драматичным, если бы санкции были введены против крупнейших банков, таких как Сбербанк (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR). Санкции в отношении банков возможны, но, вероятно, будут ограничены одним или двумя банками меньшего масштаба, в то время как публичные имена (Сбербанк, ВТБ) должны быть в безопасности. США также могут навредить российской нефтяной промышленности, если будут введены меры, аналогичные санкциям против Ирана - то есть запрет на покупку нефти. Однако такие жесткие меры также маловероятны, учитывая, что Россия добывает около 10% мировой нефти, тогда как США являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Европейские потребители также, вероятно, будут против санкций, предусматривающих запрет на экспорт газа, полагают аналитики ИК "АТОН".

Директор, главный экономист по России и СНГ компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин полагает, что введение новых санкций США приведет к более низкому темпу роста ВВП РФ и повышению ключевой ставки ЦБ РФ, но ни один из этих эффектов не является катастрофическим: "макрошок" может быть намного более мягким, чем в 2009-м или 2014-2015 годах. Пострадать сильнее всего могут курс рубля и стоимость активов.

Новые санкции, по словам эксперта, могут быть введены в рамках "Акта по контролю за химическим и биологическим оружием" и "Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKAA).

Первый предполагает два этапа - август и ноябрь (до 25 ноября). В ноябре должны быть введены 3 из 6 возможных мер: препятствование со стороны США на получения финансирования со стороны международных фондов и банков, запрет на кредиты со стороны США, дальнейшие ограничения на экспорт, ограничение импорта, приостановление дипломатических отношений, ограничение полетов российских авиакомпаний.

У DASKAA нет четких временных рамок, но промежуточные выборы в США состоятся 6 ноября. Возможные санкции включают запрет на операции с государственным долгом России, запрещение сделок с активами российских госбанков, новые ограничения в отношении политических деятелей и олигархов, более жесткие ограничения на поставку товаров в нефтяную промышленность.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), консервативный прогноз роста ВВП России в 2019 году составляет 1,3%. Слабость внешних товарных рынков будет ограничивать потенциал экономического роста. Рост потребления домохозяйств несколько замедлится на фоне высокой инфляции, повышения кредитных ставок и снижения прироста зарплат.

Российский рынок в целом фундаментально недооценен и сочетает в себе самую высокую дивидендную доходность и самые низкие оценки по мультипликаторам относительно аналогов. Однако инвесторы по-прежнему считают российский рынок высокорискованным активом, в связи с чем отток капитала продолжается, а рынок остается малоликвидным. Это связано, в первую очередь, с распродажами на ЕМ, но, отчасти, и с сохранением санкционного давления. Санкционная премия рынка, которая уже снизилась к концу 2018 года до примерно 5%, ввиду более сдержанных ожиданий по санкциям, вряд ли будет сокращаться дальше в 2019 году, считают эксперты Промсвязьбанка.

РИСКИ ВНЕШНЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ

По оценке главного экономиста "Ренессанс Капитала" О.Кузьмина, динамика цен на энергоносители по-прежнему оказывает влияние на российскую экономику, но оно становится более умеренным и на курс рубля сильно не воздействует. При падении цен на энергоносители рубль не слабеет, а при росте цен на импортные товары рубль не укрепляется - в результате рублевая цена нефти может изменяться более заметно, чем раньше.

Несмотря на значительные буферы (профицит текущего счета платежного баланса и бюджета, большие резервы) и санкции, Россия по-прежнему зависит от глобальных потоков капитала. Рост премии за риск в России на 10 базисных пунктов сопровождается ослаблением рубля на 1-1,5%. Рубль стабилизируется на уровне 71 руб./$1, если премия за риск увеличится до 200 б.п. с текущих 130 б.п., полагает эксперт.

Как отмечают аналитики ИК "Открытие Брокер", риски низкой волатильности и дешевых денег конца 2017 года реализовались в полной мере. Сокращение балансов центральных банков, рост ставок ФРС и ужесточение глобального протекционизма сделали свое дело. При этом дополнительные бюджетные стимулы президента США Д.Трампа, задействованные в экономике США с 2016 года, по факту во многом уже исчерпали свой ускоряющий эффект. Ждать же сваливания глобальной экономики в кризис по образцу 2008 года вряд ли стоит. Кризис 2008 года был специфическим кризисом глобализации, вызванным крайне быстрыми темпами роста китайской экономики в начале 2000-х годов и ипотечным "пузырем" в США. При этом к 2008 году большинство активов в мире находилось в перегретом состоянии. Сейчас же ситуация иная. За исключением относительно горячего фондового рынка США и возможных "пузырей" недвижимости в Австралии, Канаде и Новой Зеландии, большинство остальных активов в мире выглядят адекватно оцененными или недооцененными. При этом за последние 10 лет крупнейшие центральные банки мира кратно нарастили свои активы, фактически подстелив основательную "подушку ликвидности" под рынки.

Тем не менее, риски замедления глобальной экономики есть, и они вполне реальны. Но оснований для скатывания мировой экономики в рецессию пока не видно. Рецессия в экономике США возможна, но скорее не раньше 2-3 лет. При этом надо понимать, что никаких инверсий кривых доходностей пока еще нет, денежные политики ведущих центральных банков развитых стран де-факто все еще остаются стимулирующими. ЕЦБ хоть полностью и свернет программу количественного смягчения с 1 января, но продолжит реинвестировать купонные платежи, а годовая ставка EURIBOR в евро продолжает оставаться отрицательной. Относительно низкие цены на сырье могут дополнительно подпитывать рост.

Если США и Китай придут в ближайшие месяцы к новому соглашению, то это станет отличной новостью для глобальных рынков. Между тем возможный провал переговоров и ввод новых пошлин может усугубить ситуацию в мировой экономике. Этот дамоклов меч, безусловно, продолжает висеть над рынками, считают эксперты ИК "Открытие Брокер".

По оценкам аналитиков "АТОНа", более мягкая позиция Федрезерва США по сравнению с текущим медианным прогнозом регулятора, предусматривающим три повышения ставки в 2019 году, будет сильным позитивным фактором, предполагающим длительный период относительно дешевых денег и более низкие риски рецессии.

Последние комментарии представителей ФРС, несомненно, склоняются в сторону более мягкой позиции. По словам председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, текущий уровень ставки по федеральным фондам лишь немного ниже нейтрального, что довольно сильно отличатся от его предыдущих комментариев о том, что ставкам далеко до нейтрального уровня (октябрь 2018 года). О повороте может сигнализировать тот факт, что ФРС учитывает эффект уже имевших место повышений ставки на экономику в сочетании с рисками торговых войн и высокой волатильностью на финансовых рынках.

Слабая экономическая статистика в ЕС препятствует ужесточению политики ЕЦБ. Официальный прогноз ЕЦБ предполагает, что центральный банк завершит чистые покупки активов в 2018 году, поскольку риски, связанные с еврозоной, относительно сбалансированы, несмотря на некоторую настораживающую статистику за третий квартал (экономика еврозоны выросла на 1,7% г/г и всего на 0,2% кв/кв). До сих пор нет уверенности в том, что восстановление экономики будет достаточно сильным, и, следовательно, ЕЦБ, вероятно, повысит ставки (с нулевого уровня на настоящий момент) ближе к концу 2019 года, особенно в свете Brexit, торговой напряженности с США и бюджетных ограничений в Италии.

Как отмечают аналитики ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", та легкость, с которой нефть Brent потеряла в цене $30, или 40% от октябрьских максимумов, говорит не о возросшей активности глобальных спекулянтов, а о новой фундаментальной парадигме: себестоимость контролируемо снижается, предложение растет, спрос стагнирует и, не исключено, будет сокращаться. В данной парадигме и $60 за "бочку" - весьма дорого. Вероятно, что цена $27 за баррель Brent, как это было 3 года назад, это слишком дешево, но $40-45 - вполне приемлемо. А за пределами 2019 года рынок может увидеть и те же $27 за баррель.

Для падения американского фондового рынка есть три достаточных условия - дороговизна активов, удорожание денег и протекционизм - и все три уже соблюдены. Справедливая оценка индекса S&P 500 составляет 1500-2000 пунктов. Если инвесторы еще только напуганы коррекцией американских акций, то в течение предстоящих месяцев, в отсутствие фондового роста (сложно представить, на чем он мог бы основываться), они начнут выводить деньги из теряющих доверие акций, тем самым провоцируя следующие просадки котировок. Западные акции (и американские, и европейские), предельно долго росшие на супердешевых деньгах, принципиально уже не интересны для инвестиций. В такой ситуации индекс S&P 500, по мнению экспертов "Цериха", в 2019 году не раз окажется ниже 2000-ной отметки.

ИНВЕСТИДЕИ-2019

По мнению экспертов Промсвязьбанка, в условиях сохраняющихся опасений замедления мировой экономики, ухудшения экономических условий в США и Китае, а также негативного взгляда на динамику нефти для инвестиций рекомендуется выбирать акции, которые вопреки слабой конъюнктуре способны сохранить импульс к росту благодаря сильным фундаментальным данным и принести инвесторам высокий доход, в том числе, в виде дивидендов. Такими акциями являются бумаги Сбербанка, "Норникеля" (MOEX: GMKN), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), ММК, "Магнита" (MOEX: MGNT), "Полюса", "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE).

Аналитики ИК "АТОН" используют индивидуальный подход к оценке компаний (bottom up), а не отраслевой, поэтому среди их топ-идей есть как экспортеры, так и истории, ориентированные на внутренний рынок. Фаворитами "АТОНа", которые сочетают в себе привлекательные оценки, стабильные бизнес-модели и разумное соотношение риска и доходности, являются Сбербанк (цель 300 рублей, потенциал роста 54%), "Глобалтранс" ($14,2, 58%), "Яндекс" (MOEX: YNDX) (44%), ММК ($12, 30%), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) ($93, 16%), "Газпром" (MOEX: GAZP) ($6,4, 29%), "Полюс" ($50, 36%).

Аналитики ИК "Открытие Брокер" в 2019 году, как и в 2017-2018 годах, продолжают рекомендовать к покупке акции лидеров своих секторов как в экспорте, так и на внутренних направлениях, что является оправданной стратегией. С учетом возможного замедления темпов роста экономики в 2019 году, следует опасаться сферы ритейла, транспортного сектора, машиностроения, электроэнергетики. В то же время от ситуации неопределенности и давления на рубль могут выигрывать компании-экспортеры, считают эксперты.

Наиболее интересными российскими акциями для покупки на среднесрочную перспективу являются "префы" Сбербанка и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), бумаги "Мосбиржи", "Северстали" (MOEX: CHMF), Globaltrans и "Яндекса". В долгосрочной перспективе динамику роста лучше рынка могут показать акции компаний нефтегазового сектора, химии и нефтехимии, IT-сектора, сектора драгоценных металлов и камней.

Эксперты ИК "Открытие Брокер" также напомнили, что агентство Moody's улучшило прогноз для банковской системы России до "позитивного" и отметило, что устойчивость российских банков продолжит расти. В следующем году Moody's может повысить суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня, что станет сигналом для притока западного капитала.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИДЕИ

Как отмечают аналитики ИК "АТОН", рекордные дивидендные выплаты и доходности - один из немногих позитивных факторов российского фондового рынка, который по-прежнему привлекает инвесторов. Средняя дивидендная доходность компаний, входящих в индекс РТС, составляет 7%. Для сравнения: средняя дивидендная доходность индекса MSCI EM - 3,8%. Около 30 российских компаний крупной капитализации стабильно предлагают доходность от 8% до 15%. Высокая дивидендная доходность должна защитить российский рынок от существенного спада, если неожиданно возникнут новые санкции или другие политические риски.

Долгая борьба между правительством и госкомпаниями по поводу правила выплаты 50% прибыли в качестве дивидендов заканчивается в пользу правительства. Почти все компании согласились увеличить коэффициенты выплат до 50% по МСФО или планируют сделать это в ближайшие годы.

Горно-металлургический сектор обеспечивает доходность в среднем около 11%, лидерами здесь являются Evraz (16%) и ММК (15%). Тем не менее, сектор находится на пике цикла, а значит, существует риск снижения дивидендов компаний в перспективе. Транспортные компании, а именно "Группа НМТП" и Globaltrans, выплачивают высокие и стабильные дивиденды с годовой доходностью 15%, хотя обе бумаги имеют низкую ликвидность. Акции телекоммуникационных компаний (МТС и VEON) исторически являются качественными дивидендными историями с доходностью более 10%. Нефтегазовый сектор повышает дивиденды за 2018 год и предлагает среднюю доходность 8%. Сюда входят и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые предлагают доходность выше 16%, занимая первое место в рейтинге компаний с высокой дивидендной доходностью. Наименее привлекательными среди дивидендных историй являются акции компаний потребительского сектора, которые предлагают в среднем около 5%. Наконец, сектор электроэнергетики является наиболее сложным сегментом для оценки дивидендов, поскольку на чистую прибыль компаний влияют многочисленные разовые статьи, и поэтому некоторые компании сектора предлагают доходность до 10-15%, а некоторые могут выплачивать менее 5%.

Модель дивидендного портфеля "АТОНа" на 2019 год включает 10 акций, его средняя дивидендная доходность составляет 12,6%: "префы" "Сургутнефтегаза" (ожидаемая доходность 15,6%), акции НМТП (15%), Globaltrans (14,6%), MMK (14%), "Эталон" (12,5%), "АЛРОСА" (12,4%), VEON (11,6%), "префы" Сбербанка (10,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (10,6%) и бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (9,5%).

Дивидендная доходность индекса МосБиржи в конце 2018 года приблизилась к 7% и в 2019 году может возрасти до 7,3%, полагают аналитики Промсвязьбанка. Рост показателя связан с увеличением чистой прибыли компаний, который опережает темпы увеличения капитальных затрат. Повышение коэффициента дивидендных выплат продолжится и в секторе госкомпаний, что обеспечит дополнительную привлекательность российского рынка. Так, "Роснефть" (MOEX: ROSN) в 2018 году уже увеличила коэффициент выплат до рекомендуемого Минфином уровня 50%; этому примеру последует и "Транснефть" (MOEX: TRNF). "Газпром" также планирует увеличить сумму дивидендных выплат с 8,04 руб. на акцию до двухзначной цифры.

В нефтяном секторе интересны как компании со стабильно высокими дивидендами ("ЛУКОЙЛ", "Роснефть"), так и некоторые выдающиеся истории - "префы" "Сургутнефтегаза" и "Башнефти" могут обеспечить доходность выше 10%. Также ожидается высокая доходность по бумагам "Татнефти" и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN). Традиционно большую дивидендную доходность (в среднем около 11%) обеспечивают компании горнодобывающего сегмента и металлурги ("Северсталь", НЛМК (MOEX: NLMK), ММК, "Норникель", "АЛРОСА"). Низкая долговая нагрузка, которая выступает ковенантой при дивидендных выплатах, а также высокий свободный денежный поток (FCF) позволяют инвесторам рассчитывать на щедрые дивиденды, считают эксперты банка.

Из секторов, ориентированных на внутренний спрос, предпочтительно выглядит МТС. Расследования деятельности оператора в Узбекистане не скажется на сумме дивидендных выплат в следующем году. Благодаря сильным финансовым результатам на рост дивидендных выплат могут рассчитывать акционеры Сбербанка, "Детского мира" (MOEX: DSKY) и "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG). Что касается сектора электроэнергетики, то здесь высокая неопределенность размера дивидендов связана с итоговыми финансовыми результатами, так как чистая прибыль подвержена влиянию разовых статей и корректировкам. Тем не менее, фаворитами в отрасли являются акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "ФСК ЕЭС" и "Юнипро" (MOEX: UPRO), полагают в Промсвязьбанке.

ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ИНДЕКСОВ

Как отмечают эксперты Промсвязьбанка, индекс МосБиржи в конце 2018 года растерял импульс к росту на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, однако индикатор остается вблизи исторических максимумов благодаря тому, что внешний негатив "впитывается" рублем, а фундаментальные метрики рынка привлекательны.

Позитивная динамика денежных потоков ключевых "фишек" и высокая дивидендная доходность, а также перспектива восстановления цен на нефть в ближайшие кварталы способны привести к возобновлению роста индекса МосБиржи в направлении полной фундаментальной оцененности (по последним оценкам, это 2930 пунктов). Но исходя из того, что ухудшение внешней конъюнктуры и санкционное давление на Россию не позволят полностью реализовать весь потенциал фундаментального роста рынка, целевым уровнем по индексу МосБиржи на 2019 год можно считать 2640 пунктов. Достижение этой отметки вероятно именно в течение года.

В базовом сценарии Промсвязьбанк учитывает точечный характер антироссийских санкций (аналитики не видят оснований для секторальных санкций ни против банков, ни против нефтегазовых компаний), а на финал 2019 года аналитики сформировали достаточно консервативный взгляд: 2150 пунктов по индексу МосБиржи, учитывая ожидаемое снижение темпов роста российской экономики и санкционное давление.

По оценкам аналитиков компании "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент", развивающимся рынкам (emerging markets, EM), и в частности российскому, будет непросто удерживать позиции в ситуации вероятного схлопывания глобального фондового "пузыря". Однако рынок все же должен устоять: индекс РТС при откате в район 1000 пунктов, при дивидендной доходности в 5-6% станет вполне достойным объектом для инвестиций. Финансовые потрясения 2008-го, 2011-го и 2014-2016 годов показали, что худшее, что может получить покупатель отечественных акций, - это 500-700 пунктов по индексу РТС, при условии "отвесного" падения рубля. Однако в 2019 году сильного ослабления рубля не ожидается. В худшем случае отметка 900 пунктов по индексу РТС - это временно достижимая величина, но основные шансы говорят за то, что индекс будет завершать 2019 год в коридоре 1100-1200 пунктов, полагают эксперты.

Как отмечают аналитики "АТОНа", акции развивающихся рынков больше всего пострадали в 2018 году на фоне торговых войн, и в первую очередь конфликта между США и Китаем, который остается неразрешенным. Более того, жесткая позиция ФРС привела к обвалу наиболее уязвимых валют EM, очень напоминая ситуацию валютного кризиса EM 1997 года. Уходящий год резко отличается от 2017 года, который был блестящим для мировых фондовых рынков (особенно развивающихся) - сейчас индексы MSCI EM и Европа показывают худшую динамику среди мировых активов с начала года.

Однако в 2019 году, по мнению экспертов "АТОНа", есть неплохой шанс на то, что акции мировых EM снова будут опережать развитые рынки, и особенно рынок США, за счет ряда факторов. "Исключительность" США подходит к концу, так как эффект бюджетного стимулирования рассеивается - это должно привести к сближению темпов роста экономики в США с другими странами и обратить внимание инвесторов на упавшие фондовые активы в сегментах EM и развитых рынков (developed markets, DM) за пределами США. Валюты EM стабилизировались после падения 2018 года, а доллар США в 2019 году должен развернуться вниз.

Тем не менее, такой оптимистичный взгляд на развивающиеся рынки означает, что Россия, вероятно, будет отставать от EM, поскольку инвесторы сначала вернутся на упавшие азиатские рынки на фоне снижения угрозы дальнейшей эскалации торговой войны США с остальным миром (рынки Китая, Южной Кореи и Индонезии). Российский рынок акций вырастет в абсолютном выражении, но будет отставать от EM. Если не принимать во внимание политические риски, российский фондовый рынок можно охарактеризовать как "глубоко недооцененный", поскольку он сочетает в себе самую высокую дивидендную доходность (7,2%) среди крупных рынков и самый низкий P/E (2019 год: 5,4x), а также почти рекордный дисконт к EM по форвардным оценкам (50%).

Таким образом, по мнению экспертов "АТОНа", российский рынок акций в 2019 году должен вырасти в абсолютном выражении, особенно принимая во внимание потенциал роста цен на нефть, которые растеряли весь подъем предыдущих 12 месяцев. Однако в связи с риском введения дальнейших санкций со стороны США и туманными перспективами нормализации отношений "встроенная" премия за риск для российского рынка, вероятно, сохранится и будет препятствовать значительным притокам капитала на российский рынок. Другими словами, Россия остается рискованной инвестицией, но с заманчивым вознаграждением в виде щедрой дивидендной доходности.