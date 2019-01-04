Рубль усилил рост к доллару и евро вечером в пятницу благодаря нефти и спросу на активы EM

Москва. 4 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером и торгуются вблизи минимальных отметок с 20 декабря; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти и выросшего интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM).

Курс доллара США составил 67,6875 руб./$1 в 19:00 мск, что на 95,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,20 руб./EUR1, опустившись на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась почти на 1 рубль - до 71,97 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля в ходе торгов 4 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также с активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Цены на нефть Brent по итогам недели, вероятно, продемонстрируют самый активный рост с декабря 2016 года, инвесторов радуют сигналы снижения добычи государствами ОПЕК. Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

На этом фоне мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожал на 3,36%, до $57,83 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени вырос в цене на 3,57% - до $48,77 за баррель. С начала этой недели Brent подорожала на 10,8%, тогда как WTI - на 7,5%, самыми высокими темпами с июня.

Американские фондовые индексы восстанавливаются в пятницу после падения в предыдущие сессии, позитивный отчет о состоянии рынка труда в декабре снизил опасения дальнейшего замедления экономического роста США. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в декабре 2018 года на 312 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минтруда страны. Декабрьские темпы роста были максимальными за 10 месяцев, аналитики в среднем ожидали увеличения на 184 тыс. Ноябрьский подъем был пересмотрен со 155 тыс. до 176 тыс. Темпы роста заработной платы в США усилились до 3,2% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее и достигли максимума с сентября 2009 года. Аналитики, напротив, ожидали замедления роста до 3%. Уровень безработицы в США в декабре повысился с 3,7%, минимума за пять десятилетий, до 3,9%, хотя изменений не ожидалось. Все больше американцев начинают активно искать работу на фоне стабильного роста рынка труда, отмечают эксперты.

В понедельник начнутся переговоры США и Китая по торговым вопросам, и участники рынка рассчитывают на положительный результат диалога. Оптимизм инвесторов по всему миру в пятницу подстегнуло решение ЦБ Китая о снижении норм резервирования для банков, чтобы стимулировать рост кредитования.

"Рубль продолжает активно укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть. Невысокая активность торгов перед очередными долгими праздниками поддерживает покупки рубля на российском валютном рынке, но объемы торгов небольшие. Рост российской валюты происходит на фоне продолжающегося укрепления мировых цен на нефть. В свою очередь нефтяные котировки растут на сообщении о том, что добыча на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara сократится на 8,5 тыс. баррелей в день после крупной кражи оборудования. Вероятно, в ближайшей перспективе рубль продолжит укрепление при поддержке цен на нефть. Вместе с тем, объем торгов невысок, поэтому до окончания новогодних праздников динамика российской валюты не очень показательна. Следующая торговая сессия на российском валютном рынке состоится теперь только 8 января", - отмечает аналитик компании "Форекс Клуб" Иван Марчена.

По словам аналитиков компании "Финам", рубль продолжает расти к доллару, который опустился ниже отметки 68 рублей. Однако это укрепление носит обманчивый характер. Долгосрочное давление на российскую валюту будут оказывать санкционные риски. И этот порыв вперед может быть временным явлением. Мировой позитив поддержан новостями из Китая. Власти объявили, что 7-8 января в КНР пройдут переговоры с США по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Рабочие группы обсудят реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время встречи в Аргентине.

В свою очередь аналитик компании "Фридом Финанс" Анастасия Соснова считает, что "дальнейшее укрепление рубля еще остается под вопросом в свете санкционных угроз и ожидаемого возобновления покупок валюты для Минфина на открытом рынке". "Может произойти расширение диапазона, в котором торгуется пара "доллар-рубль" до 68-70 рублей за $1", - полагает А.Соснова.

По итогам торгов 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 69,4706 руб./$1 и 79,4605 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" в пятницу вечером на 1,78 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,26 рубля ниже официального курса.

Торги валютными контрактами на доллар и евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" 4 января не проводились в связи с официальными праздничными днями в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 92,87 копейки и составил 68,1137 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся всего $1 млрд 8,2 млн. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 84,47 копейки и составил 77,7404 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR78,47 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.