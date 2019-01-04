Рынок акций РФ на фоне раллирующей нефти превысил 2400 п по индексу МосБиржи - максимум за месяц

Москва. 4 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне раллирующей нефти и подъема мировых фондовых площадок после известий, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"; индекс МосБиржи обновил на закрытие торгов максимум за месяц, превысив рубеж 2400 пунктов, а индекс РТС подскочил к 1120 пунктам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2406,5 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1118,03 пункта (+2,9%), цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар упал до 67,83 рубля (-0,81 рубля).

Лидировали в пятницу в росте акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+3,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%).

Просели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%).

Как известно, правительство США частично приостановило работу с полуночи 22 декабря из-за нехватки финансирования ("шатдаун"). Камнем преткновения стало строительство стены на границе с Мексикой, которого требовал президент США Дональд Трамп. Демократы с 3 января получили большинство в нижней палате Конгресса и не замедлили им воспользоваться - были одобрены законопроекты по восстановлению финансирования работы правительства в полном объеме.

Вместе с тем президент США и его советники уже дали понять, что намерены заблокировать инициативу демократов, если Конгресс примет ее без выделения дополнительных средств в размере $5,7 млрд на защиту американской границы и строительство стены (демократы согласны потратить на защиту южных границ лишь $1,3 млрд).

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg высказался за паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), пока не уляжется сумятица на финансовых рынках.

На этом фоне в пятницу выросла фондовая Азия (Япония после выходного накануне упала на 2,3%, отыгрывая недавний негатив, однако Китай вырос на 2,1%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 2,1-2,9%) и корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 растет на 2,6%).

Вышедшая в пятницу статистики Минтруда США оказалась в целом лучше ожиданий, но данные подогревают опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Так, число рабочих мест в США выросло в декабре на максимальные за 10 месяцев 312 тыс., тогда как ожидался рост на 184 тыс., а ноябрьский подъем был пересмотрен со 155 тыс. до 176 тыс.

Кроме того, темпы роста заработной платы в США усилились до 3,2% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее и достигли максимума с сентября 2009 года. Аналитики, напротив, ожидали замедления роста до 3%.

С другой стороны, безработица в США в декабре выросла с 3,7% до 3,9%, тогда как ожидалось снижение до 3,6% или неизменность показателя.

Нефть раллирует в пятницу на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,02 за баррель (+3,7% и +1,9% в среду), февральская цена WTI - $48,93 за баррель (+3,9% и +1,2% накануне). С начала года нефть Brent выросла уже на 7,2% или $3,9.

Нервозность на рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также из-за продолжающегося роста запасов в США.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, оптимизм в Азии породили заявления китайских властей о намерении снизить резервные требования к банкам и принять иные меры, призванные остановить замедление национальной экономики. Статистика при этом показала рост индекса деловой активности в секторе услуг КНР в декабре, по версии Caixin, с 53,8 до 53,9 пункта (ожидалось 52,9 пункта).

Нефть растет на фоне вступления в силу сделки ОПЕК по сокращению нефтедобычи. Теперь осталось лишь дождаться признаков снижения производства, которые уже поступают из Саудовской Аравии. Кроме того, Американский институт нефти в четверг сообщил о сокращении запасов "черного золота" на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей (запасы нефтепродуктов, однако, подскочили на 12 млн баррелей). Индексы МосБиржи и РТС в начале января закрепились выше средних полос Боллинджера дневных графиков (2365 и 1100 пунктов соответственно), что дает позитивный технический сигнал, считает аналитик.

Старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос также отмечает, что позитивный настрой рынку с утра задала выросшая нефть. Интерес к акциям "Газпрома" подогрело заявление главы газовой монополии Алексея Миллера о том, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" начнутся с 1 января 2020 года. Таким образом, он подтвердил, что это событие должно состояться в соответствии с действующим планом-графиком. С технической точки зрения в бумагах "Газпрома" наблюдается восстановление в среднюю часть их 4-месячного диапазона, ограниченного отметками 145-177 руб. В качестве ближайшей технической цели и сопротивления для этих бумаг выступает ценовой уровень 160 руб.

По словам аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, оптимизм на внешних площадках подогрели новости об одобрении Палатой представителей США проекта бюджета для завершения "шатдауна". Кроме того, инвесторов порадовала статистика из Китая и подтверждение информации о том, что переговоры между США и Китаем по вопросу урегулирования торгового конфликта стартуют в понедельник.

Рост нефти Brent, скорее всего, ограничится отметкой $60 за баррель. Дальнейшее укрепление рубля все еще остается под вопросом в свете санкционных угроз и ожидаемого возобновления покупок валюты для Минфина РФ на открытом рынке. Может произойти расширение диапазона, в котором торгуется рубль, до 68-70 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+18% и +16,5% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+10,2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,2%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+4,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3%).

Подешевели акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,2%), GDR Rus Agro (-2,8%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,5%), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 19,96 млрд рублей (из них 6,179 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).