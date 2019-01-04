Цены евробондов РФ активно растут в пятницу 2-й день подряд вместе с нефтью и активами EM

Москва. 4 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в пятницу активно растут второй день подряд вместе с нефтью и активами emerging markets (EM) на фоне оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем и надежд на скорое возобновление работы американского правительства.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене, отыгрывая сильную статистику по рынку труда за декабрь, что в итоге ведет к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Опубликованная статистика по рынку труда за декабрь свидетельствует о силе американской экономики и тем самым может в будущем не позволить Федрезерву сделать паузу в цикле повышений базовой процентной ставки.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 мск выросла на 18 базисных пунктов по отношению к закрытию 3 января и составила 110,02% от номинала, что соответствует доходности 4,135% годовых (снижение на 6 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 мск снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 27 базисных пунктов и составила 98,83% от номинала (доходность выросла на 9,5 пункта - до 2,425% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 15,5 пункта и составил 171 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 88 базисных пунктов - до 108,08% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 5,285% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 91 базисный пункт - до 104,99% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта и составила 5,25% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к 3 января на 82 пункта - до 100,67% от номинала, что соответствует доходности 4,64% годовых (снижение на 13 базисных пунктов к предыдущему дню), в то время как евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 56 базисных пунктов, до 103,17% от номинала (доходность снизилась на 13 пунктов - до 4,12% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 98 базисных пунктов - до 97,01% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 5,46% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 60 базисных пунктов, до 96,65% от номинала (доходность снизилась на 8,5 пункта - до 4,735% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рост стоимости российских еврооблигаций является следствием общемирового улучшения отношения глобальных инвесторов к активам стран с развивающейся экономикой, что приводит к росту котировок практически всех валют и долговых бумаг emerging markets. В понедельник начнутся переговоры США и Китая по торговым вопросам, и инвесторы рассчитывают на положительный результат диалога. Оптимизм по всему миру в пятницу подстегнуло также решение ЦБ Китая о снижении норм резервирования для банков, чтобы стимулировать рост кредитования.

Палата представителей американского Конгресса, с 3 января перешедшая под контроль демократов, одобрила пакет законопроектов, призванных восстановить финансирование работы правительства США в полном объеме. Однако ожидается, что президент США Дональд Трамп наложит вето на эти инициативы и попытается продавить проект защиты южных границ на $5,7 млрд, включающий строительство стены. В пятницу Д.Трамп обвинил демократов в негативном влиянии на финансовые рынки, но выразил уверенность в том, что со временем ситуация стабилизируется.

Кроме того, свою позитивную роль в укреплении практически всех российских активов, включая рубль, акции и облигации, играют и активно растущие пятый день подряд мировые цены на нефть на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК. Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 МСК подорожал на 3,38%, до $57,84 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос на 3,48% - до $48,73 за баррель.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с. Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов. Страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в декабре 2018 года на 312 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Декабрьские темпы роста были максимальными за 10 месяцев, аналитики в среднем ожидали увеличения на 184 тыс. Ноябрьский подъем был пересмотрен со 155 тыс. до 176 тыс. Темпы роста заработной платы в США усилились до 3,2% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее и достигли максимума с сентября 2009 года. Аналитики, напротив, ожидали замедления роста до 3%. Уровень безработицы в США в декабре повысился с 3,7%, минимума за пять десятилетий, до 3,9%, хотя изменений не ожидалось. Все больше американцев начинают активно искать работу на фоне стабильного роста рынка труда, отмечают эксперты.