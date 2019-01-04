Рубль укрепляется к доллару и евро второй день подряд благодаря растущей нефти

Москва. 4 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем и торгуются вблизи минимальных отметок с 20-21 декабря; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти.

Курс доллара США составил 67,9375 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 70,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,545 руб./EUR1, опустившись на 70,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 70,5 копейки - до 72,26 рубля.

По итогам торгов 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 69,4706 руб./$1 и 79,4605 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 1,53 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,92 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля в ходе торгов 4 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также с наблюдаемой с начала года активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Цены на нефть растут в пятницу пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК, усилив подъем перед публикацией еженедельных данных о коммерческих запасах топлива в США. Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожал на 2,47%, до $57,33 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на 2,34% - до $48,19 за баррель. С начала этой недели Brent подорожала более чем на 8%, максимальными темпами с апреля; WTI выросла в цене более чем на 5%, самыми высокими темпами с июня.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с. Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов. Страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным в четверг, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам шестой недели подряд - на 483 тыс. баррелей. В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,46 млн баррелей, запасы бензина - подскочили на 8 млн баррелей, сообщил API. Официальные данные о запасах нефти за минувшую неделю будут обнародованы Минэнерго США в пятницу в 19:00 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, но при этом они прогнозируют рост на 1,6 млн баррелей как для бензина, так и для дистиллятов.

"Рубль продолжает активно укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть. Невысокая активность торгов перед очередными долгими праздниками поддерживает покупки рубля на российском валютном рынке, но объемы торгов небольшие. Рост российской валюты происходит на фоне продолжающегося укрепления мировых цен на нефть, которые поднимаются более чем на 2%. В свою очередь нефтяные котировки растут на сообщении о том, что добыча на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara сократится на 8,5 тыс. баррелей в день после крупной кражи оборудования. Вероятно, в ближайшей перспективе рубль продолжит укрепление при поддержке цен на нефть. Вместе с тем, объем торгов невысок, поэтому до окончания новогодних праздников динамика российской валюты не очень показательна. Следующая торговая сессия на российском валютном рынке состоится теперь только 8 января", - отмечает аналитик компании "Форекс Клуб" Иван Марчена.

По словам аналитика компании "Велес Брокер" Елены Кожуховой, "инвесторы в нефть зарядились оптимизмом ввиду вступления в силу сделки ОПЕК по сокращению нефтедобычи. Теперь осталось лишь дождаться признаков снижения производства, которые уже поступают из Саудовской Аравии. Кроме того, Американский институт нефти в четверг сообщил о сокращении запасов "черного золота" на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов, однако, подскочили на 12 млн баррелей".

В свою очередь аналитик компании "Фридом Финанс" Анастасия Соснова считает, что "дальнейшее укрепление рубля еще остается под вопросом в свете санкционных угроз и ожидаемого возобновления покупок валюты для Минфина на открытом рынке". "Может произойти расширение диапазона, в котором торгуется пара "доллар-рубль" до 68-70 рублей за $1", - полагает А.Соснова.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 8 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.