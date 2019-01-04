Рынок акций РФ превысил 1100п по индексу РТС на внешнем позитиве и укреплении рубля, индекс МосБиржи подбирается к 2400п

Москва. 4 января. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся выше 1100 пунктов по индексу РТС на фоне дорожающей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"; индекс МосБиржи подбирается к рубежу 2400 пунктов (максимум с 11 декабря).

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2394,66 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1103,38 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 68,38 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%, до 157,4 руб.).

Просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%) и "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

Индексы в США накануне рухнули на 2,5-3% из-за ухудшения прогнозов Apple (акции упали на 10%) по квартальной выручке впервые почти за два десятилетия, опасений относительно торможения китайской экономики, приостановки работы американского правительства и слабых статданных в США. Для S&P 500 (-2,5%) и Dow Jones (-2,8%) начало 2019 года стало худшим с 2000 года, пишет MarketWatch, для Nasdaq (-3%) - с 2005 года.

Как известно, правительство США частично приостановило работу с полуночи 22 декабря из-за нехватки финансирования ("шатдаун"). Камнем преткновения стало строительство стены на границе с Мексикой, которого требовал президент США Дональд Трамп. Демократы с 3 января получили большинство в нижней палате Конгресса и не замедлили им воспользоваться - были одобрены законопроекты по восстановлению финансирования работы правительства в полном объеме. Вместе с тем президент США Дональд Трамп и его советники уже дали понять, что намерены заблокировать инициативу демократов, если Конгресс примет ее без выделения дополнительных средств в размере $5,7 млрд на защиту американской границы и строительство стены (демократы согласны потратить на защиту южных границ лишь $1,3 млрд).

В пятницу будут опубликованы официальные данные Минтруда о безработице в США (16:30 МСК). Согласно средним прогнозам экономистов, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 176 тыс., а безработица снизилась с 3,7% до 3,6%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg высказался за паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), пока не уляжется сумятица на финансовых рынках.

На этом фоне в пятницу выросла фондовая Азия (Япония после выходного накануне упала на 2,3%, отыгрывая недавний негатив, однако Китай вырос на 2,1%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1-1,3%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1%).

Нефть также дорожает в пятницу пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК, стоимость Brent на $2,4 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $57,01 за баррель (+1,9% и +1,9% в среду), февральская цена WTI - $48,03 за баррель (+2% и +1,2% накануне).

Нервозность на рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также из-за продолжающегося роста запасов в США.

С начала этой недели Brent подорожала на 7,5%, максимальными темпами с апреля, WTI выросла в цене на 4,3%, самыми высокими темпами с июня.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным в четверг, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам шестой недели подряд - на 483 тыс. баррелей. В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,46 млн баррелей, запасы бензина - подскочили на 8 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах нефти в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в пятницу в 19:00 МСК.

По оценке аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, рынок акций РФ по-прежнему поддерживается ростом цен на нефть, при этом объемы торгов остаются небольшими перед очередными долгими праздниками. Поддержку нефти оказали новости, что добыча на крупнейшем в Ливии месторождении Sharara сократится на 8,5 тыс. баррелей в сутки после масштабной кражи оборудования.

Старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос также отмечает, что позитивный настрой рынку с утра задала выросшая нефть. Интерес к акциям "Газпрома" подогрело заявление главы газовой монополии Алексея Миллера о том, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" начнутся с 1 января 2020 года. Таким образом, он подтвердил, что это событие должно состояться в соответствии с действующим планом-графиком. С технической точки зрения в бумагах "Газпрома" наблюдается восстановление в среднюю часть их 4-месячного диапазона, ограниченного отметками 145-177 руб. В качестве ближайшей технической цели и сопротивления для этих бумаг выступает ценовой уровень 160 руб.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+13,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+1,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%).

Подешевели бумаги ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,175 млрд рублей (из них 1,229 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).