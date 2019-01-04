Российские рублевые облигации - отличная альтернатива не только банковскому депозиту, но и прочим способам сохранения капитала - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Российские рублевые облигации (в первую очередь, ОФЗ) с нынешними доходностями в 8,5%-9% - отличная альтернатива не только банковскому депозиту, но прочим способам сохранения капитала. Вряд ли ЦБ продолжит повышение ключевой ставки, а если продолжит, то еще более вряд ли поднимет ее выше 8,5%. Зато снижение ставки к 6-7% при ожидаемой инфляции не выше 5-6% - весьма реально. И в таком случае купленные сейчас ОФЗ со сроками погашения, скажем, в 5 лет способны дать доходность выше 10% на горизонте 12 месяцев. Долларовые бумаги, особенно высококлассные иностранные, полагаем, будут актуальны для покупок уже в первой половине 2019 года. Предвещаемое падение фондовых рынков развитых стран неизбежно скорректирует и облигационный рынок. Тогда как иностранные акции мы исключаем из списка инвестиционных приоритетов, упавшие в цене облигации с доходностями 8-10% годовых в долларах, выпущенные крупнейшими глобальными корпорациями, будут, думается, достойной наградой тем, кто дождется и не испугается покупки", - отмечает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.