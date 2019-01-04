Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов пятницы благодаря растущей нефти

Москва. 4 января. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и активизировавшемуся спросу инвесторов на рисковые активы

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Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,8-68,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,595 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 78,13 руб./EUR1 (-12,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 8 копеек к уровню закрытия четверга, до 72,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 87,56 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,33 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля в начале торгов 4 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также с наблюдаемой с начала года активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Цены на нефть растут в пятницу пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК. Нервозность на нефтяном рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также из-за продолжающегося роста запасов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составляет $56,43 за баррель, что на 0,86% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на 1,89% - до $55,95 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,15% - до $47,63 за баррель. По итогам торгов 3 января контракт вырос в цене на 1,18% - до $47,09 за баррель.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с. Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным в четверг, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам шестой недели подряд - на 483 тыс. баррелей. В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,46 млн баррелей, запасы бензина - подскочили на 8 млн баррелей, сообщил API. Официальные данные о запасах нефти в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в пятницу в 19:00 МСК.