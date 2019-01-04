Начало года для S&P 500 и Dow Jones стало худшим с 2000г. Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно, Япония в минусе. Цены на нефть растут пятую сессию подряд, Brent подорожала до $56,11 за баррель.

Американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение в четверг из-за ухудшения прогнозов Apple, опасений относительно торможения китайской экономики, приостановки работы американского правительства и слабых статданных в США.

Для S&P 500 и Dow Jones начало 2019 года стало худшим с 2000 года, пишет MarketWatch, для Nasdaq - с 2005 года.

Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи iPhone, в том числе, в Китае. "Мы прогнозировали некоторые проблемы на ключевых emerging markets, однако не ожидали такого масштаба замедления экономического роста, особенно в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань)", - заявил гендиректор Apple Тим Кук в обращении к акционерам.

Цена бумаг Apple уменьшилась рекордными темпами за шесть лет - на 10%, до $142,2, минимума с июля 2017 года. Теперь она уступает по объемам капитализации Microsoft, Amazon и Alphabet, хотя еще в начале декабря была лидером рынка.

Средняя оценка аналитиков для акций Apple снизилась до минимума за девять месяцев - $193,33, по данным FactSet. В понедельник она была на 10,5% выше - $215,91.

Конгресс США 116-го созыва, в нижней палате которого большинство получила Демократическая партия, в первый же день работы, 3 января, одобрил законопроекты по восстановлению финансирования работы правительства в полном объеме. Вместе с тем президент США Дональд Трамп и его советники уже дали понять, что намерены заблокировать инициативу демократов.

Число рабочих мест в США подскочило в декабре на 271,3 тыс. - самыми быстрыми темпами за почти два года, свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Прирост за ноябрь был пересмотрен с понижением - со 179 тыс. до 157 тыс. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 180 тыс. с ранее объявленного ноябрьского уровня.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 16:30 мск. Согласно средним прогнозам экономистов, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 176 тыс., а безработица снизилась с 3,7% до 3,6%.

Между тем, по данным Минтруда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. - до 231 тыс., максимума за четыре недели. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 221 тыс., а не 216 тыс.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 4 тыс. с ранее объявленного уровня, до 220 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2018 года упал самыми быстрыми темпами с 2008 года - до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные ISM. Декабрьское значение показателя является минимальным за два года.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал уменьшение показателя до 57,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg высказался за паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), пока не уляжется сумятица на финансовых рынках.

Акции фармкомпании Bristol-Myers Squibb Co. (BMS) рухнули на 13,3%. BMS объявила о намерении купить конкурирующую Celgene Corp. за $74 млрд с оплатой в денежной форме и в форме акций. Инвесторов тревожит цена сделки, которая на 54% выше котировок акций Celgene на закрытие торгов 2 января.

Вместе с тем курс ценных бумаг Celgene подскочил на 20,7%.

ADR китайской интернет-компании Baidu подешевели на 4,7% на новостях о том, что интернет-регулятор Китая приостановил работу ряда ее новостных сервисов на неделю - до 10 января.

Рыночная стоимость крупнейшего производителя автомобилей в США General Motors Co. (GM) уменьшилась на 4,1%, поскольку в 2018 году продажи машин сократились на 1,6% по сравнению с предыдущим годом.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 3 января рухнул на 660,02 пункта (2,83%), до 22686,22 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 62,14 пункта (2,48%), до 2447,89 пункта.

Nasdaq Composite потерял 202,43 пункта (2,04%) и составил 6463,50 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу.

Японский рынок, для которого торги в пятницу - первые в этом году, снижается, рынки Гонконга и Китая восстанавливаются после падения в предыдущие дни.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,3%, гонконгский Hang Seng вырос в ходе торгов на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, тайваньский TAIEX опустился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank подешевели на 3,3%, Sony - на 3,1%, производителя электроники Keyence - на 7,3%, ритейлера Fast Retailing - на 5,9%.

Котировки акций поставщиков американской Apple, ухудшившей ранее на этой неделе прогноз квартальной выручки, продолжают опускаться.

Стоимость бумаг AAC снизилась на 2,6%, Sunny Optical - на 0,7%.

Поддержку азиатским рынкам в пятницу оказали данные об увеличении темпов роста деловой активности в сфере услуг Китая.

Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и аналитической компанией Markit, в декабре вырос до 53,9 пункта с ноябрьских 53,8 пункта. Сводный PMI в КНР в прошлом месяцем повысился до 52,2 пункта с 51,9 пункта в ноябре.

Ранее на этой неделе стало известно, что производственный PMI в Китае в декабре упал до 49,7 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов впервые с мая 2017 года, что говорит о снижении активности в секторе.

Позитивным для рынка фактором в пятницу также стала информация агентства Bloomberg о том, что делегация США посетит Пекин в понедельник-вторник для проведения нового раунда торговых переговоров.

Среди китайских компаний, акции которых демонстрируют активный подъем в пятницу, - China Mobile (+2,6%), CNOOC (+4,2%), CSPC Pharmaceutical (+8,2%).

Цены на нефть растут в пятницу пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК.

Нервозность на рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 МСК составляет $56,11 за баррель, что на $0,16 (0,29%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $1,04 (1,89%) - до $55,95 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,24 (0,51%) - до $47,33 за баррель. По итогам торгов 3 января контракт вырос в цене на $0,55 (1,18%) - до $47,09 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 7,5%, максимальными темпами с апреля, WTI выросла в цене на 4,3%, самыми высокими темпами с июня.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", - отмечает сырьевой трейдер NH Investment & Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

"Тем не менее, подъем цен на нефть, отмеченный в четверг, несмотря на падение фондового рынка, является благоприятным сигналом", - говорит эксперт.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным в четверг, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам шестой недели подряд - на 483 тыс. баррелей.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,46 млн баррелей, запасы бензина - подскочили на 8 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах нефти в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в пятницу в 19:00 МСК.