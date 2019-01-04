Индекс МосБиржи отыграет вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке - ИК "Алго Капитал"

"Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости в пределах 0.8%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 2.8%. С учетом негативного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное. Тем не менее, фьючерсы на нефть сорта Brent умеренно повышаются вслед за существенным вечерним приростом. Это создает условия для умеренно позитивного открытия индекса МосБиржи. Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок акций может оказать публикация ряда статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (16:30 мск). Уже после закрытия основных торгов в России будут опубликованы данные по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (19:00 мск)", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.