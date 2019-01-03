Рубль ускорил рост к доллару и евро вечером первого торгового дня года

Москва. 3 января. Доллар США и евро усилили падение на "Московской бирже" в четверг вечером и торгуются вблизи минимальных с начала торговой сессии отметок; рубль существенно дорожает к бивалютной корзине, несмотря на возобновившую снижение нефть.

Курс доллара США составил 68,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,025 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,39 руб./EUR1, опустившись на 1,6 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,28 рубля - до 73,11 рубля.

При этом доллар на старте торгов обновил максимум марта 2016 года. В результате разовой сделки, совершенной в 10:03 МСК объемом 266,3 млн рублей, доллар взлетел к отметке 71,45 руб./$1 впервые с 10 марта 2016 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах в условиях "тонкого рынка" первого торгового дня года. В отсутствие подавляющего числа участников рынка игроки фиксируют прибыль по "коротким" позициям по рублю, открытым до новогодних каникул, в ожидании новых сигналов, способных указать направление дальнейшего движения и начала полноценных торгов в середине следующей недели.

Доллар США возобновил снижение на Forex к основным мировым валютам после выхода индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), который в декабре 2018 года упал самыми быстрыми темпами с 2008 года - до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее. Декабрьское значение показателя является минимальным за два года.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал уменьшение показателя до 57,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

При этом ранее стало известно, что число рабочих мест в США подскочило в декабре на 271,3 тыс. - самыми быстрыми темпами за почти два года, о чем свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Прирост за ноябрь был пересмотрен с понижением - со 179 тыс. до 157 тыс. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 180 тыс. с ранее объявленного ноябрьского уровня.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 16:30 МСК. Согласно средним прогнозам экономистов, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 176 тыс., а безработица снизилась с 3,7% до 3,6%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg высказался за паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), пока не уляжется сумятица на финансовых рынках.

Конгресс США 115-го созыва завершит работу в 20:00 МСК в четверг, так и не решив основные вопросы, связанные с налогообложением, финансированием работы правительства и верхним лимитом госдолга, прогнозируют аналитики.

Цены на нефть обеих эталонных марок ранее в четверг повышались на сообщениях о самом значительном снижении добычи в странах ОПЕК за два года. Однако слабые данные о перерабатывающей промышленности США и сигналы о дальнейшем торможении роста китайской экономики привели к возобновлению снижения нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,42%, до $54,68 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась до $56,30 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,25% - до $45,96 за баррель.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину за почти два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки, до 32,6 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

"В 2019 году рубль испытает на себе новую волну давления, триггерами которого с большой долей вероятности могут стать несколько событий, среди которых старт валютных интервенций ЦБ РФ, возможное введение новых антироссийских санкций, снижение цен на нефть и темпов роста мировой экономики, а также рост инфляции. В силу этого в первой половине 2019 года пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70-75 руб./$1, "евро-рубль" - в пределах отметок 80-85 руб./EUR1 за евро на фоне данных негативных факторов", - отметила ведущий специалист информационно-аналитического центра ГК "Альпари" Вероника Днепровская.

"В настоящее время для российской финансовой системы и, в частности, для валютного курса рубля фактор низких мировых цен на нефть наиболее существенен, так как именно цены на нефть определяют сальдо торгового и платежного баланса, приток валюты и динамику международных резервов России. При этом стоит учесть, что бюджетное правило в 2018 году не было выполнено примерно на $15 млрд и этот объем должен быть довыкуплен в следующем году, что станет дополнительным "навесом" для ценообразования курса рубля. С учетом этого, можно ожидать, что при текущих уровнях мировых цен на нефть российский рубль, образно говоря, еще "недопадал". Котировки нефти сорта Brent в $55 за баррель соответствуют скорее уровню в 71-72 руб./$1", - полагает директор департамента риск-менеджмента IQG Asset Management Александр Баранов.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" 3 января не проводились. Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на торгах "Московской биржи" к 19:00 МСК четверга опустился на 52,62 копейки и составил 69,1026 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $883,181 млн.

Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" в четверг не проводились. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на торгах "Московской биржи" к 19:00 МСК упал на 1,1593 рубля и составил 78,6162 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR97,035 млн.