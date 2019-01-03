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03 января 2019 года 19:18

Рынок акций начал новый год с роста индекса РТС благодаря подросшей нефти и укреплению рубля

Москва. 3 января. Рынок акций РФ на первых в новом году торгах вырос по индексу РТС к уровню 2-недельной давности благодаря подорожавшей с конца декабря нефти, а также укреплению рубля; подъем сдерживался падением внешних фондовых площадок из-за слабой статистики в Китае и США и приостановки работы американского правительства.

По итогам торгов в четверг индекс МосБиржи составил 2375,6 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1086,8 пункта (+1,7%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,3%.

Доллар упал до 68,86 рубля (-0,96 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+4,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Сбербанка" (MOEX: SBER) (+0,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,3%, до 168,8 тыс. руб.), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%).

В Азии в четверг преобладало умеренное снижение индексов (Япония не работает, Китай просел на 0,04%) на фоне слабой статистики из КНР. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

Следом в четверг снижается Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,6-1,7%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 2,3%).

Занятость в производственном секторе США за декабрь оказалась лучше ожиданий: индекс ADP Employment вырос на 271 тыс. мест при прогнозах роста на 180 тыс. мест.

Однако статистика была компенсирована ухудшением прогнозов Apple за IV квартал и продолжающейся уже тринадцатый день приостановкой работы американского правительства. Акции Apple упали почти на 10%, до $143,1, минимума с июля 2017 года. Теперь компания уступает по объемам капитализации Microsoft, Amazon и Alphabet, хотя еще в начале декабря была лидером рынка.

Конгресс США 115-го созыва завершит работу в 20:00 мск в четверг, так и не решив основные вопросы, связанные с налогообложением, финансированием работы правительства и верхним лимитом госдолга, прогнозируют аналитики.

Кроме того, негатива добавил индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), который в декабре 2018 года упал самыми быстрыми темпами с 2008 года - до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные ISM. Декабрьское значение показателя является минимальным за два года.

На нефтяном рынке цены днем росли, цена Brent превышала $66 за баррель, но вечером спикировала вниз, хотя на $1,8 осталась выше, чем при закрытии рынка 28 декабря. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $54,61 за баррель (-0,6% и +2,1% в среду), февральская цена WTI - $45,88 за баррель (-1,4% и +2,5% накануне).

Накануне нефть выросла до максимумов за две недели (с 19 декабря) на сигналах сокращения экспорта из Саудовской Аравии.

Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее благодаря уменьшению поставок в США и Китай.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, поводом для пессимизма рынков в четверг стали слабые данные по экономике Китая, показавшие снижение деловой активности в стране. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп ожидает, что американские биржи будут вновь расти после завершения переговоров о торговле с Китаем.

Вероятно, на торгах 4 января объемы будут также невысоки, так как с 5 по 7 января на "Московской бирже" вновь будут выходные. На фоне низкой ликвидности российские индексы могут продолжить рост: целью для индекса МосБиржи выступит рубеж 2400 пунктов, для индекса РТС - 1100 пунктов, считает аналитик.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, высокая относительно конца декабря нефть выступила в четверг фактором поддержки, смягчившим внешний негатив в виде отката мировых фондовых площадок.

Вернулись к снижению "префы" "Транснефти", которые в конце декабря смогли подняться в среднюю часть своего 3-месячного диапазона 160-178 тыс. руб., улучшив среднесрочную техническую картину до нейтральной. Вероятно, интерес к этим акциям подогрела новость о планах создания цифрового моста между Японией и Европой через РФ. Этот проект может быть реализован на базе дочерней копании эмитента "Транснефть-телеком", которая уже предоставляет услуги в области передачи данных с использованием ресурса магистральной сети связи. Общая протяженность указанной сети по основному маршруту составляет около 16 тыс. км. Кроме того, с 1 января 2019 года действующие тарифы на услуги ПАО "Транснефть" на транспортировку нефти по системе магистральных трубопроводов увеличены на 3,9%.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, укрепление рубля в начале нового года подогревает индекс РТС, который достиг сопротивления 1090 пунктов и теперь с этого уровня вероятен откат вниз. При этом апокалиптические настроения на первый квартал пока отсутствуют.

Попытка "медведей" в конце минувшего года затащить индекс МосБиржи под восходящий тренд, начало которому было положено в июне 2017 года, провалилась. Индекс нашел поддержку в районе 2280 пунктов, акции Сбербанка нашли поддержку на отметке 180 рублей. Ведущие инвестдома США пересмотрели целевые показатели по индексу S&P500 на финал 2019 года, но этот пересмотр был консервативным (в сторону понижения примерно на 100 пунктов). Целевые показатели находятся теперь в диапазоне 2750-3000 пунктов, но есть отдельные аналитики, которые видят этот индекс в районе 3350 пунктов (Credit Suisse). Краха американских индексов не ожидается, но рынок будет продолжать адаптироваться к более жестким финансовым условиям, рост прибыли будет замедляться. Инвесторы будут постоянно ребалансировать портфели в поисках перспективных секторов, поэтому спокойствия на американском рынке не будет. На все вышеперечисленное накладывается политика. Импичмента президенту США Д.Трампу исключать нельзя - после ноябрьских выборов его позиции ослабели. Встреча Д.Трампа с лидерами Конгресса не привела к соглашению о прекращении частичного закрытия правительства. Потребность Д.Трампа в $5 млрд на финансирование стены вдоль границы между США и Мексикой вызвала приостановку работы, затронувшую около четверти федерального правительства и 800 тыс. федеральных служащих, отмечает аналитик.

Что касается цен на нефть, то до мая, когда истечет срок временных разрешений на экспорт иранской нефти, сильный рост котировок маловероятен. Ключевым моментом является статистика из Китая, которая показывает замедление темпов роста экономики. Центральный банк Китая вечером в среду заявил, что он корректирует политику, чтобы помочь небольшим компаниям, испытывающим проблемы с получением финансирования. Торговая война между США и Китаем не способствует быстрому росту экономик этих стран. Переговоры после трехмесячного моратория возобновятся, но в мае 2019 года в Китае будет проходить форум "Одного пояса и одного пути", где руководители Поднебесной могут быть подвергнуты критике за "соглашательскую" политику, поэтому ближе к маю Си Цзиньпин и его команда займут в подговорах с США более жесткую позицию, считает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в четверг выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+26,9%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+5,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,6%).

Подешевели бумаги "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-7,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-6,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,7%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,066 млрд рублей (из них 7,607 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").


Опубликовано: /Финмаркет/
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