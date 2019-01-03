На фоне низкой ликвидности российские индексы могут продолжить рост - ГК "Форекс Клуб"

"Российский рынок акций начал первые торги наступившего 2019 года достаточно уверенным ростом индексов. Индекс РТС растет сильнее за счет укрепления курса рубля. При этом рост наблюдается, несмотря на скорее негативные настроения на мировых торговых площадках. Так, на биржах Азии и Европы царит пессимизм после сообщения корпорации Apple об ухудшении прогноза продаж смартфонов. А в США была опубликована слабая статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю. Этот показатель увеличился на 10 тысяч и составил 231 тысячу. Мировые цены на нефть начали новый год снижением котировок на фоне опасений относительно переизбытка предложения нефти. Вместе с тем позднее их поддержало сообщение о том, добыча на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Shararа сократится на 8,5 тысяч баррелей в день из-за масштабной кражи оборудования. На фоне низкой ликвидности российские индексы могут продолжить рост: индекс МосБиржи пойдет к отметке 2400 пунктов, а индекс РТС - к 1100 пунктам", - предполагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.