Рубль уверенно растет к доллару и евро в первый торговый день года

Москва. 3 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем и торгуются вблизи минимальных с начала торговой сессии отметок; рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне выросшей нефти.

Курс доллара США составил 69,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 80,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,28 руб./EUR1, опустившись на 1,71 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,21 рубля - до 73,19 рубля.

При этом доллар на старте торгов обновил максимум марта 2016 года. В результате разовой сделки, совершенной в 10:03 МСК объемом 266,3 млн рублей, доллар взлетел к отметке 71,45 руб./$1 впервые с 10 марта 2016 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря нефти, подорожавшей по итогам предыдущей сессии до максимумов за две недели. На этом фоне участники рынка фиксируют прибыль по "коротким" позициям по рублю, открытым до новогодних каникул в ожидании новых сигналов, способных указать направление дальнейшего движения и начала полноценных торгов в середине следующей недели.

Цены на нефть демонстрируют небольшое разнонаправленное движение, инвесторы обеспокоены сигналами замедления роста экономики в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,49%, до $55,18 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,21% - до $46,44 за баррель.

Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

В среду фьючерсы как на Brent, так и на WTI подорожали до максимумов с 19 декабря на данных о сокращении добычи и экспорта нефти Саудовской Аравией.

Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай.

При этом добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину за почти два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. б/с, до 32,6 млн б/с. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

"В 2019 году рубль испытает на себе новую волну давления, триггерами которого с большой долей вероятности могут стать несколько событий, среди которых старт валютных интервенций ЦБ РФ, возможное введение новых антироссийских санкций, снижение цен на нефть и темпов роста мировой экономики, а также рост инфляции. В силу этого в первой половине 2019 года пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70-75 руб./$1, "евро-рубль" - в пределах отметок 80-85 руб./EUR1 за евро на фоне данных негативных факторов", - отметила ведущий специалист информационно-аналитического центра ГК "Альпари" Вероника Днепровская.

"В настоящее время для российской финансовой системы и, в частности, для валютного курса рубля фактор низких мировых цен на нефть наиболее существенен, так как именно цены на нефть определяют сальдо торгового и платежного баланса, приток валюты и динамику международных резервов России. При этом стоит учесть, что бюджетное правило в 2018 году не было выполнено примерно на $15 млрд и этот объем должен быть довыкуплен в следующем году, что станет дополнительным "навесом" для ценообразования курса рубля. С учетом этого, можно ожидать, что при текущих уровнях мировых цен на нефть российский рубль, образно говоря, еще "недопадал". Котировки нефти сорта Brent в $55 за баррель соответствуют скорее уровню в 71-72 руб./$1", - полагает директор департамента риск-менеджмента IQG Asset Management Александр Баранов.