Рубль может укрепиться до 68,5 против доллара и до 78,2 против евро - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль на первых торгах года уходил ниже отметки 71 за доллар, но это было временное явление при небольшом объеме торгов. Позднее он вновь вернулся к уровню 68,9 рублей за доллар (рост почти на 90 копеек) и к отметке 78,4 рубля за евро (укрепление на 1,6 рубля). Вероятно, на торгах 4 января объемы будут также невысоки, так как с 5 по 7 января на "Московской бирже" вновь будут выходные. Рубль может укрепиться до 68,5 против доллара и до 78,2 против евро", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.