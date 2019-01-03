Низкие темпы экономического роста не являются приговором для фондового рынка - ИК "ДОХОДЪ"

"Российский ВВП в абсолютном выражении только сейчас достиг уровня середины 2014 года, при этом российские акции с учетом реинвестирования дивидендов за период прибавили 110%. Это стало возможным потому что: большая часть рынка акций представлена крупными экспортерами, выигравшими от ослабления рубля; российский рынок последнее десятилетие значительно недооценен по фундаментальным индикаторам. В ценах акций уже заложен негативный сценарий. Мы полагаем, что ожидаемое снижение курса рубля вновь открывает возможности для роста стоимости некоторых экспортеров в следующем году. Секторы, ориентированные на внутреннего потребителя, продолжат оставаться под давлением негативных экономических факторов в краткосрочной перспективе", - указывают в ИК "ДОХОДЪ".