От уровня 1090 пунктов по индексу РТС возможен откат вниз - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Новогоднее "мини-ралли" в конце года по индексу МосБиржи мы наблюдали, но оно было связано с ослаблением рубля и не очень радует. Больше порадовало бы "мини-ралли" в индексе РТС, но на нем есть технические проблемы в сопротивлении в районе 1090. От него я ожидаю откат индекса РТС вниз. При этом апокалиптические настроения на первый квартал лично у меня отсутствуют", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.