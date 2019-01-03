Рынок акций утром подрос по индексу РТС за счет бумаг "Сбербанка" и "Газпрома", а также укрепления рубля

Москва. 3 января. Рынок акций РФ утром в четверг подрос по индексу РТС за счет бумаг "Сбербанка" и "Газпрома", а также укрепления рубля на первых в новом году торгах.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2368,7 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1076,69 пункта (+0,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,6%.

Доллар просел до 69,28 рубля (-0,54 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6%), "Сбербанка" (+2,2% и +1,2% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), "Газпрома" (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%).

Подешевели бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%).

Индексы в США выросли 31 декабря и 2 января, однако в Азии в четверг преобладало умеренное снижение индексов (Япония не работает, Китай просел на 0,04%), снижаются Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,5%).

Негативом для мировых рынков, включая нефтяной, являются данные об ослаблении производственной активности в Китае. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз, но стоимость Brent на $1,4 выше, чем при закрытии рынка 28 декабря. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $54,21 за баррель (-1,3% и +2,1% в среду), февральская цена WTI - $45,6 за баррель (-2% и +2,5% накануне).

Накануне нефть выросла до максимумов за две недели (с 19 декабря) на сигналах сокращения экспорта из Саудовской Аравии.

Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее благодаря уменьшению поставок в США и Китай.

В декабре WTI подешевела на 10,8%, по итогам четвертого квартала - на 38%, по итогам всего 2018 года - на 24,8%. Brent снизилась в цене более чем на 8% в прошлом месяце и потеряла соответственно 35% и 19,5% за квартал и за год.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, поводом для пессимизма рынков в четверг стали слабые данные по экономике Китая, показавшие снижение деловой активности в стране. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп ожидает, что американские биржи будут вновь расти после завершения переговоров о торговле с Китаем.

В Европе биржи накануне просели, индекс деловой активности в области промышленного производства в еврозоне в декабре снизился до минимума с февраля 2016 года, составив 51,4 пункта. Основные фондовые индексы Азии в четверг продолжили небольшое снижение после падения почти на 3% накануне. Нефть дешевеет на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики и вероятного переизбытка предложения сырья. По последним данным американского Минэнерго, добыча нефти в стране в октябре составила 11,5 млн б/с, что выше показателей России и Саудовской Аравии, отмечает аналитик.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются почти на 3% дороже предновогоднего уровня - этот фактор в некоторой степени смягчает утренний внешний негатив, а именно просевший Китай и фьючерсы на фондовые индексы США.

Вернулись к снижению "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,4%, до 170,35 тыс. руб.), которые с конце декабря смогли подняться в среднюю часть своего 3-месячного диапазона 160-178 тыс. руб., улучшив среднесрочную техническую картину до нейтральной. Вероятно, интерес к этим акциям подогрела новость о планах создания цифрового моста между Японией и Европой через РФ. Этот проект может быть реализован на базе дочерней копании эмитента "Транснефть-телеком", которая уже предоставляет услуги в области передачи данных с использованием ресурса магистральной сети связи. Общая протяженность указанной сети по основному маршруту составляет около 16 тыс. км. Кроме того, с 1 января 2019 года действующие тарифы на услуги ПАО "Транснефть" на транспортировку нефти по системе магистральных трубопроводов увеличены на 3,9%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+12,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+1,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,5%).

Подешевели бумаги "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-8,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,1%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 4,64 млрд рублей (из них 1,986 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").