До мая сильный рост котировок нефти маловероятен - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Что касается цен на нефть, то до мая, когда истечет срок временных разрешений на экспорт иранской нефти, сильный рост котировок маловероятен. Ключевым моментом является статистика из Китая, которая показывает замедление темпов роста экономики. Центральный банк Китая вечером в среду заявил, что он корректирует политику, чтобы помочь небольшим компаниям, испытывающим проблемы с получением финансирования. Торговая война между США и Китаем не способствует быстрому росту экономик этих стран. Мишени этой войны не только Huawei, ZTE и Apple, но и другие компании. Переговоры после трехмесячного моратория возобновятся, но в мае 2019-го в Китае будет проводить форум "Одного пояса и одного пути", где руководители Поднебесной могут быть подвергнуты критике за соглашательскую политику, поэтому ближе к маю Си Цзиньпин и его команда займут в подговорах с США более жесткую политику", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.