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03 января 2019 года 14:30
До мая сильный рост котировок нефти маловероятен - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается цен на нефть, то до мая, когда истечет срок временных разрешений на экспорт иранской нефти, сильный рост котировок маловероятен. Ключевым моментом является статистика из Китая, которая показывает замедление темпов роста экономики. Центральный банк Китая вечером в среду заявил, что он корректирует политику, чтобы помочь небольшим компаниям, испытывающим проблемы с получением финансирования. Торговая война между США и Китаем не способствует быстрому росту экономик этих стран. Мишени этой войны не только Huawei, ZTE и Apple, но и другие компании. Переговоры после трехмесячного моратория возобновятся, но в мае 2019-го в Китае будет проводить форум "Одного пояса и одного пути", где руководители Поднебесной могут быть подвергнуты критике за соглашательскую политику, поэтому ближе к маю Си Цзиньпин и его команда займут в подговорах с США более жесткую политику", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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04 января 2019 года 19:33
Москва. 4 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером и торгуются вблизи минимальных отметок с 20 декабря; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти и выросшего интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM). читать дальше
.04 января 2019 года 19:25
Москва. 4 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне раллирующей нефти и подъема мировых фондовых площадок после известий, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"; индекс МосБиржи обновил на закрытие торгов максимум за месяц, превысив рубеж 2400 пунктов, а индекс РТС подскочил к 1120 пунктам. читать дальше
.04 января 2019 года 18:40
Москва. 4 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в пятницу активно растут второй день подряд вместе с нефтью и активами emerging markets (EM) на фоне оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем и надежд на скорое возобновление работы американского правительства. читать дальше
.04 января 2019 года 17:08
Власти Китая объявили сегодня о новых мерах по поддержке экономики", напоминают аналитики Forexite. В частности, Народный банк Китая уменьшил уровень обязательных резервов для коммерческих банков. Также было заявлено, что торговые переговоры с США пройдут 7-8 января в Пекине. Все это... читать дальше
.04 января 2019 года 15:38
Москва. 4 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем и торгуются вблизи минимальных отметок с 20-21 декабря; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти. читать дальше
.04 января 2019 года 14:03
"Рубль продолжает активно укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть. Невысокая активность торгов перед очередными долгими праздниками поддерживает покупки рубля на российском валютном рынке, но объемы торгов небольшие. Курс доллара расчетами "завтра" на 13:00... читать дальше
.04 января 2019 года 12:15
Российские рублевые облигации - отличная альтернатива не только банковскому депозиту, но и прочим способам сохранения капитала - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Российские рублевые облигации (в первую очередь, ОФЗ) с нынешними доходностями в 8,5%-9% - отличная альтернатива не только банковскому депозиту, но прочим способам сохранения капитала. Вряд ли ЦБ продолжит повышение ключевой ставки, а если продолжит, то еще более вряд ли поднимет ее выше 8,5%.... читать дальше
.04 января 2019 года 11:45
Рынок акций РФ превысил 1100п по индексу РТС на внешнем позитиве и укреплении рубля, индекс МосБиржи подбирается к 2400п
Москва. 4 января. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся выше 1100 пунктов по индексу РТС на фоне дорожающей нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"; индекс МосБиржи подбирается к рубежу 2400 пунктов (максимум с 11 декабря). читать дальше
.04 января 2019 года 11:20
В перспективе ближайшего месяца - 72 рубля за доллар и 83 рубля за евро - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Начало 2019 года – время трудное для нацвалюты. Прошедшая коррекция нефти, предстоящее повышение НДС, ускорение инфляции – причины и спутники ослабления. Так что доллар/рубль на 72 и евро/рубль на 83, увы, реалистичная перспектива ближайшего месяца. Однако более длинный прогноз более... читать дальше
.04 января 2019 года 10:46
Легкость, с которой нефть потеряла 30 долларов, говорит о новой фундаментальной парадигме - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Легкость, с которой нефть потеряла 30 долларов, или 40% от октябрьских цен, говорит не о возросшей активности глобальных спекулянтов, а о новой фундаментальной парадигме: себестоимость контролируемо снижается, предложение растет, спрос стагнирует и, не исключено, будет сокращаться. В данной... читать дальше
.04 января 2019 года 10:27
" Развивающимся рынкам, в частности, российскому, будет непросто в ситуации схлопывания глобального фондового пузыря удерживать позиции. И все-таки, очень похоже, удержимся. Индекс РТС на уровне +/- 1 000 п., при дивидендной доходности в 5-6% - достойная инвестиция. Финансовые потрясения 2008,... читать дальше
.04 января 2019 года 10:25
Москва. 4 января. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и активизировавшемуся спросу инвесторов на рисковые активы читать дальше
.04 января 2019 года 10:14
Начало года для S&P 500 и Dow Jones стало худшим с 2000г. Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно, Япония в минусе. Цены на нефть растут пятую сессию подряд, Brent подорожала до $56,11 за баррель. читать дальше
.04 января 2019 года 10:11
"Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости в пределах 0.8%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 2.8%. С учетом негативного... читать дальше
.03 января 2019 года 19:35
Москва. 3 января. Доллар США и евро усилили падение на "Московской бирже" в четверг вечером и торгуются вблизи минимальных с начала торговой сессии отметок; рубль существенно дорожает к бивалютной корзине, несмотря на возобновившую снижение нефть. читать дальше
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