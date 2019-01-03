Американские фондовые индексы завершили первую сессию 2019 года в "плюсе". Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили первую сессию 2019 года в "плюсе" благодаря подъему цен на нефть, пишет MarketWatch.

Однако, уже на дополнительных торгах, индексы перешли к снижению вслед за падением котировок акций технологических компаний после ухудшения прогноза выручки Apple на прошедший квартал.

Акции Apple подорожали по итогам сессии в среду на 0,1%, однако их цена рухнула на 7,6% на дополнительных торгах. Apple Inc. понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи в Китае.

"Мы прогнозировали некоторые проблемы на ключевых emerging markets, однако не ожидали такого масштаба замедления экономического роста, особенно в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань)", - заявил гендиректор Apple Тим Кук в обращении к акционерам.

Согласно новым оценкам компании, ее выручка в первом финансовом квартале, завершившемся 29 декабря, составила порядка $84 млрд. Ранее в компании прогнозировали этот показатель на уровне $89-93 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивают выручку Apple за минувший квартал на уровне $91,3 млрд.

Падение стоимости акций Apple повлекло за собой снижение котировок акций других технологических компаний. Так, бумаги Amazon.com, завершившие сессию в среду подъемом на 2,5%, на дополнительных торгах потеряли в цене 2,7%.

Акции других компаний так называемого индекса FAANG - Facebook, Alphabet Netflix потеряли в цене соответственно 1,8%, 1,75% и 2,5%.

В центре внимания рынка новости из Китая, где впервые с мая 2017 года отмечено снижение производственной активности. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

В Германии производственный PMI в декабре уменьшился до 51,5 пункта - минимума за 33 месяца.

Слабые статданные усилили опасения инвесторов, что замедление подъема в Китае, Германии и других странах мира, начнут сказываться на США, пишет MarketWatch.

Трейдеры также продолжают следить за противостоянием президента США Дональда Трампа и законодателями-демократами, которое уже привело к приостановке работы правительства.

Д.Трамп в среду официально пригласил лидеров палат Конгресса США от Республиканской и Демократической партий в Белый дом на брифинг, основной темой которого станет безопасность США на границе с Мексикой - этот вопрос стал камнем преткновения в переговорах президента с законодателями.

Подъем цен на нефть поддержал бумаги нефтекомпаний в среду. Стоимость бумаг Exxon Mobil Corp. по итогам торгов увеличилась на 2,2%, Chevron - на 1,8%.

Акции Tesla в среду подешевели на 6,8%, поскольку данные производителя электромобилей о поставках за четвертый квартал оказались хуже ожиданий рынка. Кроме того, Tesla объявила о снижении на $2000 цены автомобилей Model S, Model X и Model 3.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 2 января вырос на 18,78 пункта (0,08%) и составил 23346,24 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 3,18 пункта (0,13%) - до 2510,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 30,696 пункта (0,46%) и составил 6665,94 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг вслед за котировками акций технологических компаний в связи с ухудшением прогноза квартальной выручки американской Apple Inc.

Гонконгский Hang Seng опустился в ходе торгов на 0,4%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, тайваньский TAIEX - на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,4%.

Биржи Японии закрыты в четверг.

Акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix потеряли в цене соответственно 3% и 4,8%. Котировки бумаг поставщиков Apple - AAC и Sunny Optical - упали на 6,6% и 7,7%, Hon Hai Precision Industry и Taiwan Semiconductor - на 1,7% и 1,8%.

Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи iPhone, в том числе, в Китае.

"Мы прогнозировали некоторые проблемы на ключевых emerging markets, однако не ожидали такого масштаба замедления экономического роста, особенно в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань)", - заявил гендиректор Apple Тим Кук в обращении к акционерам.

Согласно новым оценкам компании, ее выручка в первом финансовом квартале, завершившемся 29 декабря, составила порядка $84 млрд. Ранее в компании прогнозировали этот показатель на уровне $89-93 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивают выручку Apple за минувший квартал на уровне $91,3 млрд.

Статданные из Китая, опубликованные накануне, указали на первое с мая 2017 года снижение производственной активности. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

Снижение индикатора активности в Китае указывает "на ряд тревожных сигналов", отмечает аналитик Mizuho Bank Вишну Варатан.

"Это падение не стало большим сюрпризом, учитывая сложную ситуацию в мировой торговле, однако оно также является симптомом более существенного падения спроса", - цитирует эксперта MarketWatch.

"Мы наблюдаем "полет в качество" после серии негативных релизов в начале этого года, - отмечает аналитик IG Цзини Пань. - Ситуацию усугубило ухудшение прогноза выручки Apple".

Цены на нефть снижаются в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии до максимумов за две недели на сигналах сокращения экспорта из Саудовской Аравии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК составляет $54,25 за баррель, что на $0,66 (1,2%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $1,11 (2,06%) - до $54,91 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1 (2,15%) - до $45,54 за баррель. По итогам торгов 2 января контракт вырос в цене на $1,13 (2,49%) - до $46,54 за баррель.

В среду фьючерсы как на Brent, так и на WTI, подорожали до максимумов с 19 декабря.

Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее благодаря уменьшению поставок в США и Китай.

Трейдеры покупали нефть на ключевых уровнях поддержки в ожидании, когда страны ОПЕК приступят к согласованному ранее снижению добычи, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Каждому, кто думает, что Саудовская Аравия недостаточно серьезна в своих намерениях сократить избыток нефти на мировом рынке, стоит подумать еще раз", - цитирует эксперта MarketWatch.

В декабре WTI подешевела на 10,8%, по итогам четвертого квартала - на 38%, по итогам всего 2018 года - на 24,8%. Brent снизилась в цене более чем на 8% в прошлом месяце и потеряла соответственно 35% и 19,5% за квартал и за год.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Негативом для мировых рынков, включая нефтяной, являются данные об ослаблении производственной активности в Китае. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.