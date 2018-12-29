Рубль ускорил падение к доллару и евро днем в последний торговый день года

Москва. 29 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в субботу днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне спроса на валюту перед длительными новогодними выходными.

Курс доллара США составил 69,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,81 руб./EUR1, поднявшись на 13,75 копейки. При этом евро чуть ранее обновил максимумы середины сентября, достигнув отметки 79,88 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,5 копейки - до 74,25 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара в срок до 9 января на 5,12 копейки, до 69,4706 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,76 копейки, до 79,4605 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил снижение к доллару и евро днем в условиях роста спроса на валюту, в том числе со стороны физических лиц перед длительными новогодними каникулами. При этом торги на внутреннем рынке проходят при сниженных оборотах из-за отсутствия на рынке иностранных инвесторов. В США и Европе обычный выходной день, поэтому торги проводятся только валютными контрактами расчетами "завтра".

Цены на нефть выросли в пятницу на данных о снижении коммерческих запасов топлива в США, однако неделю завершили в минусе, в основном из-за сохраняющихся опасений перепроизводства в следующем году.

Февральский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам сессии 28 декабря подорожал на 4 цента (менее 0,1%) - до $52,20 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос в цене на $0,72 (1,6%) - до $45,33 за баррель. За неделю стоимость WTI уменьшилась на 0,6%, Brent - на 3%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 декабря, снизились на 46 тыс. баррелей - это минимальное изменение с июня 2013 года - до 441,411 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение на 3,4 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 3 млн баррелей, максимальными темпами с июня, дистиллятов - на 2 тыс. баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 799 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США за неделю повысилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с. Экспорт нефти из страны вырос на 644 тыс. б/с, до 2,969 млн б/с, импорт нефти повысился на 233 тыс. б/с, до 7,656 млн б/с.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 885 установок.

"Конец года всегда связан с ростом спроса на валюту в связи с высоким туристическим периодом, хотя в целом игра по рублю в текущем году завершается ослаблением российской валюты почти на 20%. Однако следующий год может оказаться более позитивным. Внешний долг РФ, скорее всего, окажется меньше международных резервов, что является весьма редким явлением в мировых финансах. При текущей цене на нефть бюджет остаётся профицитным, хотя и не столь сильно, как при ценах выше $70 за баррель. Соответственно, некоторое ухудшение финансовых потоков после падения цены на нефть не станет проблемой для государственных финансов", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Вопрос о переносе позиций на следующий год остается сложным. Вполне возможно, что мы откроемся в январе гэпом в 2-4%, но вот в какую сторону? Но в любом случае решение лучше было принимать в первой половине дня, поскольку после обеда ликвидность рынка может снизиться. Вряд ли в отсутствие иностранных инвесторов мы увидим какие-либо серьезные изменений курса рубля - кто хотел купить или продать валюту под длительные праздники, сделал это в течение недели", - говорит аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Банк России в субботу провел аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 249,7 млрд рублей (при лимите 640 млрд рублей) в среднем по ставке 7,67% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,22% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 8,58% и 8,67% годовых.