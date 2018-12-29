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29 декабря 2018 года 15:37
Рубль в раздумьях - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль в последний рабочий день года слегка "сползает" вниз - в направлении психологически значимых круглых уровней 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне низкой рыночной активности. Сказывается то, что российский рынок торгуется в одиночестве - в мире сегодня выходной. Обе валюты по-прежнему находятся около максимумов с сентября. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 69-70,2 рубля, евро - в коридоре 79,1-80,5 рубля", - считает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.
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29 декабря 2018 года 18:22
"Мы полагаем, что текущие цены на нефть имеют потенциал дальнейшего снижения. Соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи сырья должны нивелировать рост производства и запасов нефти в США. Однако риск переизбытка предложения "черного золота" на мировом рынке остается существенным. Крупные... читать дальше
.29 декабря 2018 года 16:53
"Маловероятно, что до вечера мы увидим какие-либо существенные движения и на фондовой и на валютной секциях. Отсутствие торгов на других биржах мира и практически полный информационный вакуум не только лишают инвесторов хоть каких-то ориентиров, но и сводят смысл повышенной торговой активности к... читать дальше
.29 декабря 2018 года 16:18
"Последние торги на российском рынке проходили при весьма низкой активности участников. К обеду объём сделок на основной секции едва превысил 2,5 млрд рублей. По итогам года индекс МосБиржи подрос почти на 12%, а вот РТС упал на 8%. В остальном можно сказать, что рынок остался на месте, а... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:38
Москва. 29 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в субботу днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне спроса на валюту перед длительными новогодними выходными. читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:05
"На ближайшие месяцы ждём коридор в пределах 65-69 рублей за доллар даже при текущих ценах на нефть. Даже если нефть останется в диапазоне $50-60, то для рубля это не будет катастрофой. В целом предстоящий год окажется непростым, но сформированная изолированность российской экономики позволит ей... читать дальше
.29 декабря 2018 года 14:08
В январе рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 67-70,50 по отношению к доллару - ИК "ФИНАМ"
налитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином, слабые показатели европейской экономики и замедление темпов роста прибыли американских компаний будут основными темами в первом квартале 2019 года. На данном этапе развивающиеся рынки, включая... читать дальше
.29 декабря 2018 года 12:23
По итогам декабря евро вырос благодаря повсеместному ослаблению доллара. Однако на месячном графике пара EUR/USD осталась в русле медвежьего тренда, расположившись неподалеку от минимумов середины 2017 года, отмеченных на подходе к отметке 1.12, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов... читать дальше
.29 декабря 2018 года 11:40
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ подрос утром в субботу, отыграв улучшение внешней конъюнктуры в конце недели, после чего залег в боковик в отсутствие ориентиров, индекс МосБиржи стабилизируется в районе 2365 пунктов - максимума за 2 недели. читать дальше
.29 декабря 2018 года 11:36
Вчера Индекс Московской биржи на умеренно-положительном внешнем фоне вырос на 1,3%, закрывшись чуть выше отметки 2355 пунктов, где проходит линия поддержки восходящего тренда. Причем покупки наблюдались по всему спектру ликвидных бумаг, что говорит о настрое рынке на рост, указывает аналитик... читать дальше
.29 декабря 2018 года 10:25
Москва. 29 декабря. Изменения валютного курса рубля по отношению к доллару США и евро на "Московской бирже" в субботу утром не превышают 1-1,5 копеек; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия внешних факторов влияния из-за выходного дня в США и Европе. читать дальше
.29 декабря 2018 года 09:57
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом порядка 0.3-0.5%, в районе 2365-2370 п. - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом порядка 0.3-0.5%, в районе 2365-2370 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 п. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в... читать дальше
.29 декабря 2018 года 09:33
Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2018 года упал до 54,4 пункта с 55,6 пункта в ноябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в декабре составил 53,9 пункта против 55... читать дальше
.29 декабря 2018 года 09:29
Фондовые индексы США впервые в декабре 2018г. выросли по итогам недели. Нефть подорожала в пятницу, но завершила неделю в минусе, Brent у $52,2 за баррель. читать дальше
.29 декабря 2018 года 08:58
Российские трейдеры вряд ли станут существенно пересматривать портфели в последний торговый день года - ИФ "Олма"
В пятницу по большинству высоколиквидных бумаг наблюдалось повышение - смягчение внешнего фона привело к снижению давления продаж, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. В итоге акции НЛМК (NLMK) подорожали на 3.3%, Татнефти (TATN) - на 2.9%, ММК (MAGN) - на 2.0%, АФК Система (AFKS) -... читать дальше
.28 декабря 2018 года 19:39
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами "РусАла" вслед за мировыми фондовыми площадками, подъем сдерживала слабая нефть; индекс МосБиржи поднялся в район 2360 пунктов. читать дальше
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