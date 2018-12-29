На ближайшие месяцы ждём коридор в пределах 65-69 рублей за доллар - "Открытие Брокер""

"На ближайшие месяцы ждём коридор в пределах 65-69 рублей за доллар даже при текущих ценах на нефть. Даже если нефть останется в диапазоне $50-60, то для рубля это не будет катастрофой. В целом предстоящий год окажется непростым, но сформированная изолированность российской экономики позволит ей пережить предстоящие сложности без больших провалов", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.