Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром и залег в боковик в отсутствие ориентиров

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ подрос утром в субботу, отыграв улучшение внешней конъюнктуры в конце недели, после чего залег в боковик в отсутствие ориентиров, индекс МосБиржи стабилизируется в районе 2365 пунктов - максимума за 2 недели.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2365,2 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1073,3 пункта (+0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,1%.

Доллар просел до 69,45 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

Просели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику и завершили неделю ростом впервые в этом месяце, пишет MarketWatch. По итогам сокращенной из-за празднования Рождества рабочей недели Dow Jones вырос на 2,8%, S&P 500 - на 2,9%, а Nasdaq прибавил 4%, несмотря на резкий обвал рынка в предрождественскую сессию. Активность торгов на фондовом рынке США в период праздников является низкой, что создает высокую волатильность, отмечают эксперты.

Биржи США будут работать 31 декабря. К концу сессии 29 декабря Dow Jones потерял с начала года 6,7%, S&P 500 - 7%, Nasdaq - 4,6%. С начала декабря все три основных индекса США потеряли более 9,7%.

Давление на рынок акций оказал тот факт, что часть американских федеральных учреждений не работает с 22 декабря из-за отсутствия финансирования. В четверг, в частности, Минторг США не стал публиковать данные о продажах новостроек в стране за ноябрь.

Вполне вероятно, что американские госучреждения останутся закрытыми, как минимум, до 3 января, поскольку в четверг американские законодатели не смогли достичь соглашений с Белым домом, которые позволили бы восстановить государственное финансирование, пишет The Wall Street Journal.

Сенат соберется вновь 31 декабря, однако очередная сессия, как предполагается, будет короткой и, скорее, дежурной, поэтому важных решений не ожидается.

Таким образом, решать этот вопрос предстоит уже Конгрессу нового созыва, который начнет работать 3 января.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если демократы не одобрят финансирование проекта строительства стены между двумя странами.

Нефть накануне подорожала на данных о снижении коммерческих запасов топлива в США, однако неделю завершила в "минусе", в основном из-за сохраняющихся опасений перепроизводства в следующем году.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent выросла до $52,8 за баррель (+0,1%), февральская цена WTI - до $45,12 за баррель (+1,1%). За неделю стоимость WTI уменьшилась на 0,6%, Brent - на 3%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 декабря, снизились на 46 тыс. баррелей - это минимальное изменение с июня 2013 года - до 441,411 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение на 3,4 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 3 млн баррелей, максимальными темпами с июня, дистиллятов - на 2 тыс. баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 799 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США за неделю повысилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с. Экспорт нефти из страны вырос на 644 тыс. б/с, до 2,969 млн б/с, импорт нефти повысился на 233 тыс. б/с, до 7,656 млн б/с.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 885 установок.

По мнению аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, торги акциями в субботу пройдут при низкой активности участников. Тем более что американская сессия завершилась без существенных изменений индексов. Соответственно, индексы и рубль проведут субботу вблизи значений на вечер пятницы.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в торговую субботу сильные движения на рынке акций маловероятны - во всех зарубежных странах выходной, а российские трейдеры вряд ли станут существенно пересматривать портфели в последний торговый день года. В начале наступающего года возможно сохранение повышенной волатильности на рынках из-за неопределенности в отношении "торговых войн" и Brexit, а также из-за негативного влияния денежной политики ФРС США на ликвидность.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена полагает, что предпраздничные торги на российском рынке акций в субботу могут пройти с умеренным ростом и при небольших объемах на фоне отсутствия сигналов с мировых бирж.

Основные фондовые индексы США в пятницу не показали единой динамики на фоне достаточно высокой волатильности. Дополнительной нервозности участникам рынка добавили заявления президента США Д.Трампа о том, что он готов полностью закрыть границу с Мексикой, если в бюджет не будет заложено $5 млрд на строительство стены.

Как отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, нефть дешевела на протяжении 11 из последних 12 недель, завершив год вблизи 1,5-летних минимумов. Несмотря на широкомасштабное падение цен, сланцевые компании США не спешат сбавлять обороты благодаря снижению производственных издержек за счет развития технологий бурения и добычи. По данным Минэнерго, на прошлой неделе производство нефти в Штатах увеличилось на 100 тыс. б/с и таким образом вернулось к рекордному историческому максимуму на уровне 11,7 млн б/с.

Буровая активность тоже продолжила рост - число активных буровых в США составляет 885 штук, что всего на 3 единицы меньше максимума 2018 года на уровне 888 штук. Однако рынок нефти, который и без того находится в депрессивном состоянии, практически проигнорировал блок "медвежьей" статистики из Америки в силу нежелания игроков принимать торговые решения в последний торговый день года. В перспективе "черное золото", вероятно, будет оставаться в русле нисходящего тренда, который подкрепляется перспективами ослабления мирового спроса и дальнейшим ростом активности в Соединенных Штатах, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+10,2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 0,912 млрд рублей (из них 0,386 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).