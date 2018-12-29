Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов субботы не превышают 1-1,5 копеек

Москва. 29 декабря. Изменения валютного курса рубля по отношению к доллару США и евро на "Московской бирже" в субботу утром не превышают 1-1,5 копеек; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия внешних факторов влияния из-за выходного дня в США и Европе.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,51-69,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,53 руб./$1 (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 79,66 руб./EUR1 (-1 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) практически не изменилась к уровню закрытия пятницы, составив 74,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,82 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,19 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля по отношению к доллару и евро в начале торгов 29 декабря связаны, прежде всего, с отсутствием внешних факторов влияния из-за обычного выходного дня в США и Европе, а также стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках, зафиксированной накануне. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке будет пониженной, а торги на бирже будут проводиться только валютными контрактами расчетами "завтра".

Цены на нефть слегка выросли в пятницу на данных о снижении коммерческих запасов топлива в США, однако неделю завершили в минусе, в основном из-за сохраняющихся опасений перепроизводства в следующем году. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам сессии 28 декабря подорожал всего на 4 цента (менее 0,1%) - до $52,20 за баррель. За неделю стоимость Brent упала на 3%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 декабря, снизились на 46 тыс. баррелей - это минимальное изменение с июня 2013 года - до 441,411 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение на 3,4 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3 млн баррелей, максимальными темпами с июня, дистиллятов - на 2 тыс. баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 799 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США за неделю повысилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с. Экспорт нефти из страны вырос на 644 тыс. б/с, до 2,969 млн б/с, импорт нефти повысился на 233 тыс. б/с, до 7,656 млн б/с.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 885 установок.