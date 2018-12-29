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Главная / Мнения аналитиков / Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом порядка 0.3-0.5%, в районе 2365-2370 п. - ИК "Алго Капитал"
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29 декабря 2018 года 09:57
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом порядка 0.3-0.5%, в районе 2365-2370 п. - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом порядка 0.3-0.5%, в районе 2365-2370 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 п. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Это будет связано с его полной изоляцией от любых внешних сигналов и от присутствия нерезидентов. Кроме того, обороты торгов будут невысоки и по причине приближающихся новогодних праздников. Во второй половине дня российский рынок акций будет еще более "тонким". Поэтому участники локальных торгов могут рассчитывать лишь на заметные спекулятивные движения в некоторых бумагах", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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29 декабря 2018 года 18:22
"Мы полагаем, что текущие цены на нефть имеют потенциал дальнейшего снижения. Соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи сырья должны нивелировать рост производства и запасов нефти в США. Однако риск переизбытка предложения "черного золота" на мировом рынке остается существенным. Крупные... читать дальше
.29 декабря 2018 года 16:53
"Маловероятно, что до вечера мы увидим какие-либо существенные движения и на фондовой и на валютной секциях. Отсутствие торгов на других биржах мира и практически полный информационный вакуум не только лишают инвесторов хоть каких-то ориентиров, но и сводят смысл повышенной торговой активности к... читать дальше
.29 декабря 2018 года 16:18
"Последние торги на российском рынке проходили при весьма низкой активности участников. К обеду объём сделок на основной секции едва превысил 2,5 млрд рублей. По итогам года индекс МосБиржи подрос почти на 12%, а вот РТС упал на 8%. В остальном можно сказать, что рынок остался на месте, а... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:38
Москва. 29 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в субботу днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне спроса на валюту перед длительными новогодними выходными. читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:37
"Рубль в последний рабочий день года слегка "сползает" вниз - в направлении психологически значимых круглых уровней 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне низкой рыночной активности. Сказывается то, что российский рынок торгуется в одиночестве - в мире сегодня выходной. Обе валюты... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:05
"На ближайшие месяцы ждём коридор в пределах 65-69 рублей за доллар даже при текущих ценах на нефть. Даже если нефть останется в диапазоне $50-60, то для рубля это не будет катастрофой. В целом предстоящий год окажется непростым, но сформированная изолированность российской экономики позволит ей... читать дальше
.29 декабря 2018 года 14:08
В январе рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 67-70,50 по отношению к доллару - ИК "ФИНАМ"
налитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином, слабые показатели европейской экономики и замедление темпов роста прибыли американских компаний будут основными темами в первом квартале 2019 года. На данном этапе развивающиеся рынки, включая... читать дальше
.29 декабря 2018 года 12:23
По итогам декабря евро вырос благодаря повсеместному ослаблению доллара. Однако на месячном графике пара EUR/USD осталась в русле медвежьего тренда, расположившись неподалеку от минимумов середины 2017 года, отмеченных на подходе к отметке 1.12, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов... читать дальше
.29 декабря 2018 года 11:40
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ подрос утром в субботу, отыграв улучшение внешней конъюнктуры в конце недели, после чего залег в боковик в отсутствие ориентиров, индекс МосБиржи стабилизируется в районе 2365 пунктов - максимума за 2 недели. читать дальше
.29 декабря 2018 года 11:36
Вчера Индекс Московской биржи на умеренно-положительном внешнем фоне вырос на 1,3%, закрывшись чуть выше отметки 2355 пунктов, где проходит линия поддержки восходящего тренда. Причем покупки наблюдались по всему спектру ликвидных бумаг, что говорит о настрое рынке на рост, указывает аналитик... читать дальше
.29 декабря 2018 года 10:25
Москва. 29 декабря. Изменения валютного курса рубля по отношению к доллару США и евро на "Московской бирже" в субботу утром не превышают 1-1,5 копеек; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия внешних факторов влияния из-за выходного дня в США и Европе. читать дальше
.29 декабря 2018 года 09:33
Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2018 года упал до 54,4 пункта с 55,6 пункта в ноябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в декабре составил 53,9 пункта против 55... читать дальше
.29 декабря 2018 года 09:29
Фондовые индексы США впервые в декабре 2018г. выросли по итогам недели. Нефть подорожала в пятницу, но завершила неделю в минусе, Brent у $52,2 за баррель. читать дальше
.29 декабря 2018 года 08:58
Российские трейдеры вряд ли станут существенно пересматривать портфели в последний торговый день года - ИФ "Олма"
В пятницу по большинству высоколиквидных бумаг наблюдалось повышение - смягчение внешнего фона привело к снижению давления продаж, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. В итоге акции НЛМК (NLMK) подорожали на 3.3%, Татнефти (TATN) - на 2.9%, ММК (MAGN) - на 2.0%, АФК Система (AFKS) -... читать дальше
.28 декабря 2018 года 19:39
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами "РусАла" вслед за мировыми фондовыми площадками, подъем сдерживала слабая нефть; индекс МосБиржи поднялся в район 2360 пунктов. читать дальше
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