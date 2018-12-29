Фондовые индексы США впервые в декабре 2018г. выросли по итогам недели. Нефть подорожала в пятницу, но завершила неделю в минусе, Brent у $52,2 за баррель.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в пятницу, однако рынок акций завершил неделю подъемом впервые в этом месяце, пишет MarketWatch.

По итогам сокращенной из-за празднования Рождества рабочей недели Dow Jones вырос на 2,8%, S&P 500 - на 2,9%, а Nasdaq прибавил 4%, несмотря на резкий обвал рынка в предрождественскую сессию. Активность торгов на фондовом рынке США в период праздников является низкой, что создает высокую волатильность, отмечают эксперты.

Биржи США будут работать 31 декабря. К концу сессии 29 декабря Dow Jones потерял с начала года 6,7%, S&P 500 - 7%, Nasdaq - 4,6%.

Неудивительно, что трейдеры слегка "устали продавать" после нескольких сессий "стихийного сбрасывания" акций, спровоцировавших существенное падение фондового рынка США в декабре, отмечает старший портфельный управляющий U.S. Bank Эрик Вьеганд.

По его словам, рынку всегда нужно какое-то время, чтобы найти дно, и в этом процессе индексы часто тестируют минимумы вновь и вновь, прежде чем перейти к устойчивому подъему.

С начала декабря все три основных индекса США потеряли более 9,7%.

В начале следующего года трейдеры будут следить за корпоративной отчетностью, говорит эксперт. Кроме того, они сфокусируются на заседании Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет в конце января и может пролить свет на дальнейшие действия Центробанка.

Давление на рынок акций оказал тот факт, что часть американских федеральных учреждений не работает с 22 декабря из-за отсутствия финансирования. В четверг, в частности, Минторг США не стал публиковать данные о продажах новостроек в стране за ноябрь.

Вполне вероятно, что американские госучреждения останутся закрытыми, как минимум, до 3 января, поскольку в четверг американские законодатели не смогли достичь соглашений с Белым домом, которые позволили бы восстановить государственное финансирование, пишет The Wall Street Journal.

Сенат соберется вновь 31 декабря, однако очередная сессия, как ожидается, будет короткой и, скорее, дежурной, поэтому важных решений не ожидается.

Таким образом, решать этот вопрос предстоит уже Конгрессу нового созыва, который начнет работать 3 января.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если демократы не одобрят финансирование проекта строительства стены между двумя странами.

"Несмотря на то, что фондовый рынок США вернулся к жизни, праздновать победу пока рано, - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга. - Аппетит к риску снижается на фоне неблагоприятных рыночных условий, и глобальные рынки акций по-прежнему очень уязвимы к любым шокам".

Акции Tesla подорожали на 5,6% на торгах в пятницу. Tesla ввела двух независимых представителей в совет директоров компании в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, заключенного ранее в этом году. Новыми директорами стали со-основатель Oracle Corp. Ларри Эллисон и Кэтлин Уилсон-Томпсон, HR-директор Walgreens Boots Alliance Inc.

Стоимость бумаг ритейлера JCPenny подскочила более чем на 6% после падения на 7,5% по итогам предыдущей сессии, когда цена акций опустилась ниже $1 впервые с момента IPO компании в конце 70-х гг.

Котировки акций двух других ритейлеров - Macy's и Nordstrom - потеряли в цене 0,1% и 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в пятницу снизился на 76,42 пункта (0,33%) и составил 23062,40 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,09 пункта (0,12%) - до 2485,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 5,03 пункта (0,08%) и составил 6584,52 пункта.

Цены на нефть выросли в пятницу на данных о снижении коммерческих запасов топлива в США, однако неделю завершили в минусе, в основном из-за сохраняющихся опасений перепроизводства в следующем году.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам сессии 28 декабря подорожал на 4 цента (менее 0,1%) - до $52,20 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос в цене на $0,72 (1,6%) - до $45,33 за баррель.

За неделю стоимость WTI уменьшилась на 0,6%, Brent - на 3%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 декабря, снизились на 46 тыс. баррелей - это минимальное изменение с июня 2013 года - до 441,411 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение на 3,4 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 3 млн баррелей, максимальными темпами с июня, дистиллятов - на 2 тыс. баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 799 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США за неделю повысилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с. Экспорт нефти из страны вырос на 644 тыс. б/с, до 2,969 млн б/с, импорт нефти повысился на 233 тыс. б/с, до 7,656 млн б/с.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 885 установок.