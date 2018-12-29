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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Российские трейдеры вряд ли станут существенно пересматривать портфели в последний торговый день года - ИФ "Олма"
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29 декабря 2018 года 08:58

Российские трейдеры вряд ли станут существенно пересматривать портфели в последний торговый день года - ИФ "Олма"

В пятницу по большинству высоколиквидных бумаг наблюдалось повышение - смягчение внешнего фона привело к снижению давления продаж, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. В итоге акции НЛМК (NLMK) подорожали на 3.3%, Татнефти (TATN) - на 2.9%, ММК (MAGN) - на 2.0%, АФК Система (AFKS) - на 1.9%, Новатэка (NVTK) - на 1.8%, Газпрома (GAZP) - на 1.5%. Оптимизм трейдеров отчасти связан с ожидаемым налаживанием диалога между США и КНР по торговым вопросам. Вместе с тем, правительство США уходит на новогодние каникулы в режиме ограниченного финансирования, сохраняются и другие факторы неопределенности (например, формат предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС). Как следствие, спрос глобальных инвесторов по-прежнему сосредоточен в "защитных" активах (казначейские облигации США и драгметаллы), а индикаторы волатильности по западным фондовым индексам остаются выше своих средних значений за прошедшие два года

Фондовые индексы США в пятницу в среднем немного понизились, в итоге индекс S&P 500 закрылся на 7% ниже уровня начала года.

"Сегодня сильные движения на рынке маловероятны - во всех зарубежных странах выходной, а российские трейдеры вряд ли станут существенно пересматривать портфели в последний торговый день года. В начале наступающего года возможно сохранение повышенной волатильности на рынках из-за неопределенности в отношении "торговых войн" и Brexit, а также из-за негативного влияния денежной политики ФРС США на ликвидность", - прогнозирует Антон Старцев.

Опубликовано: /ИФ "Олма" /
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