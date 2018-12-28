Рынок акций РФ вырос в пятницу во главе с РусАлом вслед за миром, подъем сдерживала слабая нефть

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами "РусАла" вслед за мировыми фондовыми площадками, подъем сдерживала слабая нефть; индекс МосБиржи поднялся в район 2360 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2358,5 пункта (+1,3%, максимум дня - 2369,06 пункта), индекс РТС - 1066,13 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 69,69 рубля (+0,13 рубля).

За пятидневку индекс МосБиржи вырос на 0,5%, а РТС просел на 1% из-за роста доллара на 0,85 рубля.

Акции "РусАла" в пятницу выросли до 30,34 рубля (+3,5%), максимум сделок составил 31,35 рубля - пик с конца апреля. Бумаги компании выросли третий день подряд после известий, что председатель совета директоров ОК Маттиас Варниг покинул свой пост - это является одним из условий снятия санкций США с компании. Новым председателем совета директоров алюминиевой компании был избран Жан-Пьер Тома, который ранее был независимым членом совета директоров.

Также выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%).

Просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

В пятницу в Азии преобладал умеренный рост индексов (Китай вырос на 0,4%), за исключением просевшей Японии (-0,3%) из-за новых опасений, связанных с позицией руководства Банка Японии. Как пишет MarketWatch, руководители Банка Японии в декабре обсуждали усиливающиеся риски и слабость инфляции, свидетельствует опубликованный в пятницу протокол последнего в этом году заседания ЦБ.

Промышленное производство в Японии снизилось в ноябре меньше ожиданий - на 1,1% относительно октября вместо прогнозировавшихся 1,9%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 0,7% после скачка на 5,7% в октябре.

Розничные продажи в Японии повысились в прошлом месяце на 1,4% относительно ноября 2017 года, консенсус-прогноз составлял 2,2%; уровень безработицы вырос в ноябре до 2,5% с 2,4% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Следом за Азией в пятницу выросла Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавили 1,7-2%), однако забуксовал рост в США (индекс S&P 500 проседает на 0,2%).

Вашингтон планирует направить делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. Ожидается, что делегация, которую возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш, прибудет в столицу КНР 7 января.

Нефть в пятницу продолжает устраивать сюрпризы высокой волатильности: днем курс Brent проваливался в "минус" - до $52 за баррель, после чего к вечеру наметился неуверенный отскок.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $52,5 за баррель (-0,4% и -4,2% в четверг), февральская цена WTI - $44,73 за баррель (+0,3% и -3,5% накануне).

Вышедшие уже после закрытия рынка акций РФ данные Минэнерго США оказались смешанными: запасы нефти в стране за неделю сократились всего на 46 тыс. баррелей при прогнозах снижения на 3,4 млн баррелей, но выросли на 3 млн баррелей запасы бензина при ожидавшемся росте на 1 млн баррелей.

Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин, декабрь 2018 года уже не станет столь ужасающим в истории американских акций, каким казался еще пару дней назад. Пространство для продолжения роста котировок акций есть, дополнительные несколько процентов вверх они возьмут с легкостью, хотя отскок не изменит нисходящего тренда. Бодрая попытка подняться лишь увеличит амплитуду и усилит импульс предстоящего падения.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций вырос на позитивном внешнем фоне, но активность операций продолжала сокращаться. Единственным неприятным моментом выступила нефть, которая отреагировала просадкой на рост ее запасов в США.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил на селекторном предновогоднем совещании о том, что добыча газа в текущем году увеличится на 5,7%, а укладка "Северного потока 2" осуществлена уже на 380 км. Акции концерна отреагировали ростом на улучшение производственных показателей. Также подросли бумаги нефтяников и металлургов на ожиданиях, что 7 января начнутся продуктивные переговоры США и КНР по торговым вопросам.

Европа в пятницу выросла, однако оптимизма на предновогодних торгах явно недостаточно, чтобы компенсировать падение MSCI World Index почти на 12% с начала года. Кроме того, некоторые индикаторы указывают на то, что опасения сохраняются.

Конец года, как правило, характеризуется низкой активностью реальных участников, что создает пространство для повышенной волатильности, которую порождают алгоритмические системы торговли, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "РусАла" выросли на фоне новостей о кадровых перестановках в менеджменте компании, бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) также восстанавливают свои позиции после отката в район 180 рублей, но остаются в среднесрочном нисходящем канале. Основным сопротивлением для бумаг Сбербанка выступает отметка 189,5 рубля - при сохранении благоприятного внешнего фона можно ожидать движения к данному уровню, а далее - в район 194 рубля. При откате от 189,5 рубля есть риск падения в район 177 рублей.

Нефть локально провалилась на данных Американского института нефти о существенном росте запасов на прошлой неделе. Вечером рынок нефти будет отыгрывать данные Baker Hughes о числе активных нефтяных буровых установок, что определит расстановку сил на рынке акций РФ утром в рабочую субботу.

Руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт полагает, что на мировых площадках скорее наблюдаются коррекционные движения после распродаж, нежели улучшение настроений инвесторов. Доллар остается под давлением, несмотря на то, что у европейских валют нет своих предлогов для роста. Напротив, вокруг фунта стерлингов сохраняется напряженность в контексте Brexit, где лейбористы в Великобритании настаивают на сокращении рождественских каникул и проведении голосования в парламенте, а доверие в деловых кругах страны упало к 1,5-годовым минимумам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+7,8%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+6,1%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+4,8%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+4,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+3,8%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+3,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (-5,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,674 млрд рублей (из них 7,419 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).