Рубль незначительно растет к доллару и снижается к евро вечером в пятницу

Москва. 28 декабря. Доллар США слегка снижается, евро незначительно растет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в последний полноценный торговый день года.

Курс доллара США составил 69,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,6 руб./EUR1, поднявшись на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,76 копейки - до 74,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику в основных валютных парах на вечерних торгах. Пятница - последний полноценный торговый день уходящего года, и участники торгов не проявляют особой активности перед длительными Новогодними каникулами.

Нефтяной рынок демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания вечером в пятницу после снижения накануне, демонстрируя сохранение ставшей привычной в последнее время волатильности.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустился на 0,66% - до $52,38 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 0,07% - до $44,64 за баррель.

В четверг Brent подешевела более чем на 4%, WTI - более чем на 3% на данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,9 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в пятницу, и аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, в последний полноценный день торгов рынок не особо волатильный. "Внешние рынки стоят на месте, нигде ничего не происходит. На внутреннем рынке тоже все тихо, сказать особо нечего. Основной объем сегодняшних торгов прошел расчетами "сегодня", что, в принципе, не характерно для рынка, но вполне нормально для последнего полноценного торгового дня года. Основные валютные пары закроются сегодня не очень далеко от открытия, так как в принципе, на рынке ничего не происходит. Новый год, никому ничего уже не надо, все, кто хотел, уже все сделали", - отметил А.Карпов.

"Рублевые пары спокойны. Доллар США закрепляется чуть выше 69,51 руб./$1, остается потенциал для движения к 70 руб./$1, но пока все на своих местах. Очевидно, что крепкая нацвалюта - это история не про Россию и рубль, по крайней мере, не в ближайшие полгода. Завтра валютная секция останется наедине с собой, в таких условиях доллар может чуть укрепиться, вероятный коридор колебаний составляет 69,3-69,95 руб./$1. "Евро-рубль" консолидируется в границах 79,4-80 руб./EUR1. 2018 год был интересным, ярким, где-то стрессовым, где-то поучительным. Повышенная биржевая волатильность стала новой реальностью, но до качественных изменений на рынке все еще далеко", - подчеркнула старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 декабря на 64,56 копейки, до 69,5218 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2701 рубля, до 79,6581 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 18 копеек по отношению к четвергу и составил 69,3107 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 46,04 копейки и составил 69,72 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 958,641 млн, из которых $2 млрд 313,151 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 645,49 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился по отношению к четвергу на 74,2 копейки, до 79,3815 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 75,29 копейки и составил 79,6031 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR922,289 млн, из которых EUR548,17 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR374,119 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов заметно упали в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали менее существенные темпы снижения по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" обвалилась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 7 базисных пунктов - до 7,94% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,24% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. - до 8,59% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 8,68% годовых.