Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными на фоне низкой активности торгов

Москва. 28 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне низкой активности торгов из-за отсутствия многих иностранных инвесторов в связи с празднованием западного Рождества (для некоторых выпусков корректное определение цены на конец недели было затруднительным).

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Традиционно, рождественская неделя для мировых долговых рынков проходит на фоне пониженной активности инвесторов. Колебания котировок в этот период также в большинстве случаев незначительны, и 2018 год не стал исключением. Практически всю прошедшую неделю активность торгов была низкой, а ценовые колебания, как правило, не выходили за рамки 10 базисных пунктов в день. При этом участники рынка не исключают, что с ростом активности торгов инициатива может оказаться на стороне покупателей. И основным позитивным фактором выступит динамика US Treasuries. Отмечавшееся в последнее время снижение базовых процентных ставок дает шанс на переоценку доходностей и долговых бумаг emerging markets, в том числе и еврооблигаций России.

Нестабильность, фиксировавшаяся на прошедшей неделе на мировых фондовых и товарных площадках, не перекинулась на долговые рынки, и это также вселяет определенный оптимизм в отношении дальнейшей динамики российских еврооблигаций. Американские фондовые индексы продемонстрировали активное снижение в понедельник после рекордного с 2008 года обвала неделей ранее. Нефть марки WTI с поставкой в феврале подешевела на 6,7%, до $42,53 за баррель, аналогичный контракт на Brent упал на 6,2%, до $50,47 за баррель. Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.

Президент США Дональд Трамп продолжил настаивать на необходимости построить стену на границе с Мексикой, угрожая приостановить работу правительства, если демократы Сената проголосуют против законопроекта о временном бюджете, который включает $5,7 млрд на ее возведение. В итоге работа части американских федеральных учреждений была приостановлена с 22 декабря. Пока неясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. Еще одним негативным сигналом для мировых рынков стал уход из правительства министра обороны США Джеймса Мэттиса, который подал в отставку из-за несогласия с решением президента вывести войска из Сирии.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и в стабильности ситуации на финансовом рынке. Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорилось в воскресном заявлении Минфина США.

В свою очередь нефть марки Brent локально опускалась в ходе торгов в среду ниже отметки $50 за баррель впервые с июля 2017 года. Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть. Страны ОПЕК+ ранее в декабре договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США.

Вместе с тем по итогам торгов 26 декабря индексы в США продемонстрировали рост на 5-5,8%, показав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009 года. В результате рынок акций более чем компенсировал падение в сочельник, который стал самым плохим в истории Уолл-стрит.

Президент США Д.Трамп заявил о доверии к министру финансов С.Мнучину, а также к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций. В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Цены на нефть также взлетели на максимальную величину за последние два года. Стоимость фьючерсов на Brent выросла в среду на 7,9%, WTI - на 8,6%. Нефтяные цены поддержали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в первой половине следующего года.

Последний день недели вновь не принес каких-либо существенных изменений в сектор отечественных евробондов, который в итоге закрывал год приблизительно на тех же ценовых уровнях, что и неделей ранее.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене на 0,08% (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 5,455% годовых), с погашением в 2042 году - не изменились в цене (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 пункта и составил 262 базисных пункта). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,24%, подорожав до 95,37% от номинала (его доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 4,925% годовых), евробонды с погашением в 2020 году выросли в цене всего на 0,03%.

Цены валютных гособлигаций России в начале 2019 года, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нестабильность на мировых рынках будет связана, прежде всего, с неопределенностью, связанной с приостановкой работы американского правительства из-за разногласий между президентом США и американскими законодателями по вопросу утверждения бюджета. Важными темами для мировых рынков капитала останутся торговые переговоры США и Китая, а также риски дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом. Кроме того, динамика мировых цен на нефть, которая в последние два месяца не очень радует участников рынка, также останется фактором риска для валютных гособлигаций.