Отечественный фондовый рынок закроет день в "плюсе" на фоне отсутствия внешнего негатива - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на индексы США указывали на возможный рост рынка в пределах 0,8% в начале торгов. Конец года, как правило, характеризуется низкой активностью реальных участников, что создаёт пространство для повышенной волатильности, которую порождают алгоритмичные системы торговли. Впрочем, пятничные торги могут пройти в "плюсе" на фоне закрытия годовых и месячных коротких позиций, которые ещё не были "выбиты" в предыдущие торговые дни. Из статистики вечером выйдут Чикагский PMI и, вероятно, данные по продаже нового жилья и незавершённым сделкам по продаже недвижимости. Однако уверенности в этом нет из-за частичной заморозки работы американского правительства. Отечественный фондовый рынок закроет день в "плюсе" на фоне отсутствия внешнего негатива", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.