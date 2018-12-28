У рубля появился шанс на укрепление за счёт внешнего фона, который характеризуется возвращением аппетита к риску - "Открытие Брокер"

"Рубль укреплял свои позиции, следуя за прочими сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3670 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,65%, недельная - до 7,94%, а месячная - до 8,24%. В конце года, как правило, спрос на рубли снижается, а спрос на валюту растёт в связи с высоким туристическим периодом. Однако у рубля появился шанс на укрепление за счёт внешнего фона, который характеризуется возвращением аппетита к риску. Плюс может проявляться эффект недельных циклов в спекулятивных сделках. Отечественная валюта заметно ослабла в предыдущие дни, и некоторые участники торгов могут фиксировать короткие позиции перед длинными выходными. На будущей неделе активность на рынке будет крайне низкой, поэтому реализовать большие объёмы будет затруднительно", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.