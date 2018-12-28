Рубль слегка растет к доллару и снижается к евро днем в пятницу

Москва. 28 декабря. Доллар США снижается, евро почти растерял утренний рост, но пока продолжает слегка повышаться на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения курса доллара.

Курс доллара США составил 69,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,57 руб./EUR1, поднявшись на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 10,86 копейки - до 73,94 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 декабря на 64,56 копейки, до 69,5218 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2701 рубля, до 79,6581 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на дневных торгах, отыгрывая снижение доллара на мировом рынке. Доллар дешевеет к большинству мировых валют в связи с неопределенностью, связанной со сроками разрешения проблемы приостановки работы правительства США.

Члены Палаты представителей Конгресса США не планируют на этой неделе проводить голосование для того, чтобы решить вопрос с частичной приостановкой работы правительства (shutdown), заявил секретарь республиканского большинства в нижней палате Стивен Скэлис.

Он также отметил, что поскольку Палата представителей ожидает решение Сената по бюджету, то всем членам будут высланы уведомления о предстоящем голосовании за 24 часа. Между тем в четверг Сенат собрался лишь для того, чтобы объявить, что заседания не будет, оно перенесено на понедельник.

Формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения, состоится 31 декабря. Следующая сессия Сената запланирована на 2 января. Таким образом, частичная приостановка работы правительства продлевается.

Около четверти учреждений федерального правительства США приостановило работу 22 декабря после того, как Конгресс и президент Дональд Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании в размере $5,7 млрд строительства стены на границе с Мексикой.

В связи с приостановкой работы правительства Д.Трамп отменил поездку во Флориду и решил остаться в Вашингтоне. Нынешняя приостановка работы правительства стала уже третьей с начала года.

Нефтяной рынок поднимается в пятницу после снижения накануне, демонстрируя сохранение ставшей привычной в последнее время волатильности.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялся на 1,27% - до $53,4 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 1,93% - до $45,47 за баррель.

В четверг Brent подешевела более чем на 4%, WTI - более чем на 3% на данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,9 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в пятницу, и аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

"Налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки. Участники рынка, торгующие в конце года против рубля, могут использовать падение доллара для открытия новых длинных позиций. Для них рубль сейчас - "мальчик для битья". Технически до 70 руб./$1 все свободно. Если все-таки нефть на торгах в Азии продолжит дорожать, то разумно рассмотреть падение пары "доллар-рубль" до 69 руб./$1, а пары "евро-рубль" - до 79 руб./$1", - отмечает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

"Рубль продолжает демонстрировать сдержанную динамику в основных валютных парах. Несмотря на относительно благоприятный внешний фон для валют развивающихся рынков и восстановление нефтяных цен, российская валюта демонстрирует не очень существенную динамику. Не оказывает заметной поддержки рублю и фактор налоговых платежей. Относительная слабость рубля может объясняться желанием рыночных игроков захеджировать свои валютные риски, сократив позиции в рубле в преддверии продолжительных новогодних праздников, и завершением налогового периода", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов заметно упали в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали менее существенные темпы снижения по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 25 базисных пунктов (б.п.) - 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 7 базисных пунктов - до 7,94% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,24% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. - до 8,59% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 8,68% годовых.