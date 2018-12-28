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Главная / Мнения аналитиков / Еще не поздно открывать длинные позиции по иене - eToro
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28 декабря 2018 года 14:18
Еще не поздно открывать длинные позиции по иене - eToro
"Бегство от рисков уже не носит такого агрессивного масштаба как в начале недели, но инвесторы определенно продолжают нервничать. Об этом говорит сохраняющийся спрос на такие защитные валюты, как иена и франк. Доллар же продолжает страдать от политических проблем в США, а пристальное внимание Трампа к политике ФРС только усугубляет ситуацию. Республиканцы из Палаты представителей решили не проводить голосование сегодня. Заседание состоится в понедельник, 31 декабря, однако оно будет носить сугубо формальный характер, и никаких решений в этот день не ожидается. А уже второго января состоится следующая сессия Сената, и нет никаких гарантий того, что в начале следующего месяца правительство возобновит свою работу. Неудивительно, что в таких условиях неопределенности доллар продолжает терять привлекательность, а его соперники укрепляют свои позиции, несмотря на отсутствие достойных факторов поддержки. Еще один немаловажный "медвежий" фактор для американской валюты - пересмотр ожиданий по ставкам ФРС. Несмотря на то, что на последнем заседании, где регулятор повысил ставку в четвертый раз в этом году, тон ЦБ звучат не так пессимистично, как многие опасались, участники рынка продолжают снижать свои ожидания подъема стоимости кредитования в следующем году. И во многом это происходит на фоне опасений замедления экономики, а также на фоне давления на монетарных властей со стороны Белого дома. Теперь инвесторы не закладывают в цену полностью даже одно повышение ставки в 2019 году, хотя на самом деле такие прогнозы могут оказаться слишком пессимистичными. В этих условиях возможности для открытия длинных позиций по иене остаются актуальными, невзирая на то, что японская валюта уже торгуется в районе 4-месячных максимумов - пространство для дальнейшего роста иены, судя по настроениям вокруг доллара и осторожности инвесторов в целом, еще есть", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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28 декабря 2018 года 19:39
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами "РусАла" вслед за мировыми фондовыми площадками, подъем сдерживала слабая нефть; индекс МосБиржи поднялся в район 2360 пунктов. читать дальше
.28 декабря 2018 года 19:29
Москва. 28 декабря. Доллар США слегка снижается, евро незначительно растет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в последний полноценный торговый день года. читать дальше
.28 декабря 2018 года 19:12
Москва. 28 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне низкой активности торгов из-за отсутствия многих иностранных инвесторов в связи с празднованием западного Рождества (для некоторых выпусков корректное определение цены на конец недели было затруднительным). читать дальше
.28 декабря 2018 года 18:52
На прошедшей неделе мировые цены на нефть продолжали снижаться под влиянием высокого предложения, а также возможного срыва сделки ОПЕК+, несмотря на заверения участников о планируемом снижении добычи, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Дополнительный... читать дальше
.28 декабря 2018 года 17:06
Отечественный фондовый рынок закроет день в "плюсе" на фоне отсутствия внешнего негатива - "Открытие Брокер"
"Фьючерсы на индексы США указывали на возможный рост рынка в пределах 0,8% в начале торгов. Конец года, как правило, характеризуется низкой активностью реальных участников, что создаёт пространство для повышенной волатильности, которую порождают алгоритмичные системы торговли. Впрочем, пятничные... читать дальше
.28 декабря 2018 года 16:41
У рубля появился шанс на укрепление за счёт внешнего фона, который характеризуется возвращением аппетита к риску - "Открытие Брокер"
"Рубль укреплял свои позиции, следуя за прочими сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3670 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,65%, недельная - до 7,94%, а месячная - до 8,24%. В конце года, как правило, спрос на рубли снижается, а спрос на... читать дальше
.28 декабря 2018 года 15:50
"Сегодня российский рынок торгуется на "мажорной ноте", рублевый индикатор МосБиржи растет на 1,35%. Фьючерс на индекс РТС прибавляет 1,65%. На данном этапе поддержки снова находятся на уровнях 106000 и 104000 п., сопротивления расположены на рубежах 108000 и 110000 пунктов. До конца торговой... читать дальше
.28 декабря 2018 года 15:35
Москва. 28 декабря. Доллар США снижается, евро почти растерял утренний рост, но пока продолжает слегка повышаться на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения курса доллара. читать дальше
.28 декабря 2018 года 15:19
"В пятницу нефтяные котировки теряют 0,23%, проводя торги под уровнем $53 за баррель по эталонному сорту Brent. Цена фьючерсных контрактов негативно реагирует на вышедшие данные от API, согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,9 миллиона баррелей, а запасы бензина... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:37
"EUR продолжает незначительно укрепляться. Пара EURUSD торгуется в районе отметок 1.145. Основным фактором давления на USD сейчас выступает продолжающаяся приостановка работы американского правительства. По последней информации, возобновление работы правительства произойдет не ранее начала 2019... читать дальше
.28 декабря 2018 года 12:59
Наступающий год, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, обещает быть не простым. Политикам предстоит иметь дело с замедлением экономического роста, ухудшением делового климата и потребительских настроений. Маловероятно, что 2019-й станет кризисным годом, отметившись рецессией в США или... читать дальше
.28 декабря 2018 года 12:34
"Просадка продолжается: несмотря на фондовый ажиотаж, рубль шаг за шагом отступает. Остаюсь верен мысли, что выше 70+ в паре с долларом он окажется, но не особенно надолго. Продажа этой валютной пары, или пары EUR|RUB, спекуляция, на которой мы планировали получить следующую после успешных шортов... читать дальше
.28 декабря 2018 года 11:55
Основными вызовами для нефтяного рынка в 2019г. станут: дальнейший рост производства в США и замедление темпов роста глобальной экономики - "Нордеа Банк"
"Нефтяные контракты завершают год сдержанным ростом (+2%), после того как на торгах накануне вновь демонстрировали снижение на 5%. Brent торгуется в районе отметки $53.2/bbl, WTI $45.6/bbl. Повышенная волатильность последних дней обусловлена фактором “тонкого” рынка и отсутствием значимых для... читать дальше
.28 декабря 2018 года 11:45
Рынок акций РФ утром поднимается во главе с РусАлом вслед за миром, индекс МосБиржи нацелился на 2350п
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет по большинству blue chips на фоне позитивного закрытия фондовой Америки накануне, коррекции Европы и нефти вверх; индекс МосБиржи нацелился на отметку 2350 пунктов, при этом лидируют в росте бумаги металлургов во главе с "РусАлом". читать дальше
.28 декабря 2018 года 11:22
Рубль продолжает демонстрировать сдержанную негативную динамику в основных валютных парах - "Нордеа Банк"
"Рубль продолжает демонстрировать сдержанную негативную динамику в основных валютных парах. Несмотря на относительно благоприятный внешний фон для валют развивающихся рынков и восстановление нефтяных цен, российская валюта теряет свои позиции. Не оказывает заметной поддержки рублю и фактор... читать дальше
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