Еще не поздно открывать длинные позиции по иене - eToro

"Бегство от рисков уже не носит такого агрессивного масштаба как в начале недели, но инвесторы определенно продолжают нервничать. Об этом говорит сохраняющийся спрос на такие защитные валюты, как иена и франк. Доллар же продолжает страдать от политических проблем в США, а пристальное внимание Трампа к политике ФРС только усугубляет ситуацию. Республиканцы из Палаты представителей решили не проводить голосование сегодня. Заседание состоится в понедельник, 31 декабря, однако оно будет носить сугубо формальный характер, и никаких решений в этот день не ожидается. А уже второго января состоится следующая сессия Сената, и нет никаких гарантий того, что в начале следующего месяца правительство возобновит свою работу. Неудивительно, что в таких условиях неопределенности доллар продолжает терять привлекательность, а его соперники укрепляют свои позиции, несмотря на отсутствие достойных факторов поддержки. Еще один немаловажный "медвежий" фактор для американской валюты - пересмотр ожиданий по ставкам ФРС. Несмотря на то, что на последнем заседании, где регулятор повысил ставку в четвертый раз в этом году, тон ЦБ звучат не так пессимистично, как многие опасались, участники рынка продолжают снижать свои ожидания подъема стоимости кредитования в следующем году. И во многом это происходит на фоне опасений замедления экономики, а также на фоне давления на монетарных властей со стороны Белого дома. Теперь инвесторы не закладывают в цену полностью даже одно повышение ставки в 2019 году, хотя на самом деле такие прогнозы могут оказаться слишком пессимистичными. В этих условиях возможности для открытия длинных позиций по иене остаются актуальными, невзирая на то, что японская валюта уже торгуется в районе 4-месячных максимумов - пространство для дальнейшего роста иены, судя по настроениям вокруг доллара и осторожности инвесторов в целом, еще есть", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.