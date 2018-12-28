Пара EUR/USD, вероятно, продолжит смещаться в направлении отметки 1.15 - "Нордеа Банк"

"EUR продолжает незначительно укрепляться. Пара EURUSD торгуется в районе отметок 1.145. Основным фактором давления на USD сейчас выступает продолжающаяся приостановка работы американского правительства. По последней информации, возобновление работы правительства произойдет не ранее начала 2019 года. Судя по прошлым эпизодам приостановки работы правительства, доллар в данные периоды, как правило, находится под давлением. Ключевым фактором для пары на сегодняшних торгах будет публикация предварительных данных по инфляции в Испании и Германии, которые выходят сегодня между 11 и 16 часами по Москве. Мы ожидаем ускорения инфляции, что может продолжить оказывать поддержку евро. На следующей неделе, когда большинство российских площадок будут закрыты, ключевыми для рынка данными будет индикатор экономической активности ISM в США, который публикуется в четверг. С учетом региональных данных по экономической активности от ФРБ Ричмонда, а также на фоне ухудшения финансовых условий в США возрастают риски снижения данного индикатора и, как следствие, ослабления позиций доллара. Пара EUR/USD, вероятно, продолжит смещаться в направлении отметки 1.15", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".