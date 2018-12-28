В ближайшие месяцы вполне стоит ожидать развития давления на акции - FxPro

Наступающий год, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, обещает быть не простым. Политикам предстоит иметь дело с замедлением экономического роста, ухудшением делового климата и потребительских настроений. Маловероятно, что 2019-й станет кризисным годом, отметившись рецессией в США или Европе. Однако могут активно созревать кризисные процессы.

По мнению эксперта, есть ряд слабых мест, на которые стоит обратить внимание в будущем году: долговая нагрузка в развивающихся странах, в частности, в Китае; последствия и вероятное развитие торговых конфликтов; замедление развития развивающихся стран; жесткая политика ФРС; страхи фондовых рынков, которые могут обернуться экономическими проблемами.

Избыточная закредитованность Китая ушла из фокуса внимания, но может вернуться туда довольно быстро, предупреждает эксперт. Без обильных кредитов экономика поднебесной тормозит слишком резко, и в правительстве страны пообещали новые стимулы, что в конечном итоге может обернуться новым витком роста долговой нагрузки, актуализировав прежние страхи.

Влияние торговых конфликтов слабо отражено в статистике, указывает эксперт FxPro. Пока лишь снижаются деловые настроения в рамках PMI по всему миру. Однако уже в начале будущего года фактические данные позволят оценить масштаб нанесенного урона, за счет неопределенности в перспективах и изменении привычных торговых потоков. Более того, несмотря на объявленное торговое перемирие, вряд ли стоит надеяться, что переговоры США и Китая быстро и легко завершатся в срок. Эта тема, на взгляд аналитика, далека от исчерпания.

"Развивающиеся страны, похоже, прошли свой пик темпов роста в 2018-м и продолжат терять импульс в 2019-м, - отмечает Александр Купцикевич. - Штатам будет мешать эффект высокой базы и завершение эффекта от налоговой реформы. Европа страдает от неопределенности вокруг Brexit, политической нестабильности в крупнейших экономиках и нарастающей осторожности вокруг торговых войн.

ФРС четырежды повышала ставку в 2018-м и прогнозирует еще два повышения в 2019-м, с чем явно не согласны рынки. За счет спроса на безопасность после недавней турбулентности, инвесторы больше не ждут повышений в будущем году. Однако до этого момента ФРС действовала в соответствии с собственными прогнозами, а не ожиданиями рынка. Столь жесткая линия поведения не только способна развивать спрос на доллар, но и подпитывать страхи фондовых рынков, а также провоцировать отток капиталов с развивающихся стран".

По мнению специалиста FxPro, чем дольше фондовые рынки находятся под давлением или даже без резкого отскока, тем больше отрицательных последствий будет для экономики. Зачастую, провал рынков - это сигнал экономических проблем, однако верно и обратное: ослабление рынков способно вызвать болезнь даже в здоровой экономике.

"2019-й вряд ли будет годом односторонних трендов, - прогнозирует Александр Купцикевич. - В ближайшие месяцы вполне стоит ожидать развития давления на акции, несмотря на попытки роста в последние дни декабря. Вполне возможно, что доллар испытает на себе некоторое давление в первое время, так как рынки уверены в смягчении позиции ФРС - в том числе, за счет давления Трампа. В целом, индексу доллара по силам развить рост. В зависимости от сочетания факторов, укрепление может составить 5-10% - в область максимумов 2015, либо к пиковым уровням 2016-го. Индекс DJI рискует провалиться в область 20000, против пиковых уровней у 27000 ранее в этом году. Это будет возвращение к долгосрочному тренду, сформированному от минимумов десятилетней давности".