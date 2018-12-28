Рынок акций РФ утром поднимается во главе с РусАлом вслед за миром, индекс МосБиржи нацелился на 2350п

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет по большинству blue chips на фоне позитивного закрытия фондовой Америки накануне, коррекции Европы и нефти вверх; индекс МосБиржи нацелился на отметку 2350 пунктов, при этом лидируют в росте бумаги металлургов во главе с "РусАлом".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2347,62 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1064,16 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар просел до 69,49 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%).

Просели бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Индексы в США завершили торги накануне ростом после волатильной сессии на фоне достаточно низких объемов операций. Инвесторы, которые вернулись с рождественских праздников, оценивали новости об отношениях США и Китая в торговой сфере, а также статданные по американской экономике.

Вашингтон планирует направить делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. Ожидается, что делегация, которую возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш, прибудет в столицу КНР 7 января.

Индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 128,1 пункта - минимального уровня с июля, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение индикатора составило 136,4 пункта, а не 135,7 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали декабрьское значение на уровне 133,7 пункта.

На четверг также была запланирована публикация отчета министерства торговли о продажах новостроек в ноябре, однако она будет отложена по причине приостановки работы американского правительства.

В пятницу в Азии преобладал умеренный рост индексов (Китай вырос на 0,4%, но Япония просела на 0,3%), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют в пределах 1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Японский рынок ушел в "минус" из-за новых опасений, связанных с позицией руководства Банка Японии, пишет MarketWatch. Руководители Банка Японии в декабре обсуждали усиливающиеся риски и слабость инфляции, свидетельствует опубликованный в пятницу протокол последнего в этом году заседания ЦБ.

Промышленное производство в Японии снизилось в ноябре меньше ожиданий - на 1,1% относительно октября вместо прогнозировавшихся 1,9%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 0,7% после скачка на 5,7% в октябре.

Розничные продажи в Японии повысились в прошлом месяце на 1,4% относительно ноября 2017 года, консенсус-прогноз составлял 2,2%; уровень безработицы вырос в ноябре до 2,5% с 2,4% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Участники рынка продолжают рассчитывать на январские переговоры США и Китая, направленные на урегулирование существующих разногласий в сфере торговли.

Нефть утром в пятницу дорожает, отыгрывая потери предыдущего дня, усиленные статистикой по запасам сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $53,91 за баррель (+2,2% и -4,2% в четверг), февральская цена WTI - $45,77 за баррель (+2,6% и -3,5% накануне).

Товарные запасы нефти в США выросли на 6,9 млн баррелей на прошлой неделе, до 448,2 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). Официальные данные министерства энергетики США должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду цены подскочили в среднем на 8% - самыми быстрыми темпами за два года, но в четверг под давлением волатильности и опасений перепроизводства нефти в 2019 году рынок скорректировался вниз.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, внешний фон утром в пятницу выглядит умеренно благоприятным, но высокая активность покупателей перед длительными новогодними каникулами маловероятна - более вероятным сценарием на ближайшие две торговых сессии является консолидация индекса РТС немногим выше уровня 1050 пунктов. Продолжение повышения цен на золото и сравнительно низкая доходность по казначейским облигациям США (ниже 2,8% по 10-летним бумагам) указывают на сохранение глобального спроса на "защитные активы". На валютном рынке в начале торгов возможна небольшая коррекция доллара вниз на фоне снижения его курса к корзине мировых валют.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ получил неплохой шанс для роста ввиду улучшения общемирового настроя. Рубль в условиях отскока нефтяных цен вряд ли пойдет на штурм психологически важных отметок против доллара и евро (70 руб. и 80 руб.), а валютные пары, скорее всего, продолжат отступление от сопротивлений. В целом на мировых площадках сохраняется высокая волатильность, не обеспеченная фундаментальными факторами, и поэтому спрогнозировать дальнейшие движения становится все сложнее.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, утренний рост индекса МосБиржи может смениться консолидацией на пороге 2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2330 и 2320 пунктов, а значимыми сопротивлениями станут отметки 2350 и 2360 пунктов.

Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать выход ряда статистических показателей в США. Однако перенесенная на пятницу публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США состоится уже после завершения основных торгов в России (19:00 МСК).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне после закрытия торгов в России внешний фон существенно улучшился, что создало почву для оптимизма утром в пятницу.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает область 2350-2355 пунктов - линия поддержки восходящего тренда от середины апреля. В случае закрытия индекса выше этой области техническая картина для продолжения роста станет более благоприятной.

Акции "Газпрома" попытаются покорить отметку 155 руб., а при удачном раскладе и 160 руб. (но это уже в следующем году). Ниже 950 руб. интересна "Северсталь" с ее заманчивой дивидендной доходностью. В принципе эти бумаги можно переносить через Новый год, риски их сильного снижения не велики. Но для принятия решения о портфеле на праздники у рынка будет еще торговая суббота, когда рынок сможет отыграть итоги пятничных торгов в США, считает аналитик.

Руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт полагает, что на мировых площадках скорее наблюдаются коррекционные движения после распродаж, нежели улучшения настроений инвесторов. Доллар остается под давлением, несмотря на то, что у европейских валют нет своих предлогов для роста. Напротив, вокруг фунта сохраняется напряженность в контексте Brexit, где лейбористы настаивают на сокращении рождественских каникул и проведении голосования в парламенте, а доверие в деловых кругах страны упало к 1,5-годовым минимумам.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, высокая волатильность американского рынка во многом объясняется снижением объема торгов на праздничной неделе, что делает рынок уязвимым перед автоматизированными системами алгоритмичной торговли. Нефть в пятницу дорожает, хотя поводов для этого мало - API сообщил о росте запасов нефти на 6,9 млн баррелей, тогда как опросы Reuters и S&P Global Platts указывают на ожидания сокращения запасов. Однако в конце месяца спекулянты могут закрывать "короткие" позиции, что будет способствовать росту цены барреля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5,5%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+3,4%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,4%).

Подешевели бумаги "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-2,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,114 млрд рублей (из них 1,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).