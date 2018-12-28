Основными вызовами для нефтяного рынка в 2019г. станут: дальнейший рост производства в США и замедление темпов роста глобальной экономики - "Нордеа Банк"

"Нефтяные контракты завершают год сдержанным ростом (+2%), после того как на торгах накануне вновь демонстрировали снижение на 5%. Brent торгуется в районе отметки $53.2/bbl, WTI $45.6/bbl. Повышенная волатильность последних дней обусловлена фактором “тонкого” рынка и отсутствием значимых для рынка фундаментальных данных и сигналов. Участники торгов по большей части ориентируются на настроения на глобальных фондовых площадках, которые, в свою очередь, остаются заложниками негативных настроений, обусловленных рисками замедления глобальной экономики. По итогам года основные нефтяные контракты потеряли более 20% стоимости (Brent -22%, WTI -26%), несмотря на усилия ОПЕК+ по поддержанию баланса на рынке. Запасы в странах ОСЭР, которые используются ОПЕК+ в качестве ориентира по балансировке рынка, в конце года перешагнули уровень 5-летней средней, что стало сигналом для рынка о формировании избыточного предложения. Основными вызовами для нефтяного рынка в 2019г. станут: дальнейший рост производства в США, замедление темпов роста глобальной экономики и, как следствие, более низкие объемы потребления сырьевых активов. В качестве балансирующих факторов стоит отметить: действие соглашения ОПЕК+ и его возможную трансформацию для поддержания баланса на рынке, дальнейшее снижение добычи в Иране и Венесуэле", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".