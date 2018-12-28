На фоне сокращения инвесторами позиций в акциях перед новогодними каникулами в РФ индекс МосБиржи будет снижаться - Dukascopy Bank SA

"Последняя в этом году торговая сессия на азиатских биржах завершается ростом индексов. Впрочем, по итогам года индекс Shanghai composite потерял 24,5%. Одновременно, цены на нефть марки Brent со вчерашнего дня не изменились и колеблются у уровня $53,1 за баррель. А вот курс рубля в ходе вечерних валютных торгов продолжил падение, завершив вчерашний день на минимальных значениях за последние четыре месяца. Тем не менее, мы ожидаем нейтрального начала торгов на российском рынке акций в пятницу. В дальнейшем индекс Мосбиржи может начать снижаться на низких торговых оборотах из-за сокращения инвесторами позиций в акциях перед длительными новогодними выходными в РФ. Дополнительное давление на индексы могут оказывать опасения инвесторов роста запасов сырья в США. Сегодня вечером Минэнерго США опубликует данные по изменению запасов сырой нефти на прошлой неделе", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.