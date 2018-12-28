Рубль в паре с долларом, похоже, всерьез намерен закончить год в близи "круглой" отметки 70 - Алор Брокер

"Рубль в паре с долларом, похоже, всерьез намерен закончить год в близи "круглой" отметки 70. И вроде бы все складывается в пользу российской валюты: нефть вышла из под уровня 50 долларов за баррель, экспортеры продают валюту для уплаты налогов, доллар снижается на мировом рынке (пара евро-доллар ушла выше 1,14 и сегодня с утра торгуется на отметке 1,146), а рубль все сыпется. Причины этого - желание снизить валютные риски и захеджировать позиции по рублевым активам на длинные выходные. Сегодня на открытии торгов рубль попытается вернуться к уровню 69 руб за доллар, но пока сложно оценить, каков на сегодня баланс сил продавцов и покупателей валюты. Поэтому любые сделки с парой доллар-рубль мы рекомендуем совершать с выставлением очень коротких стопов", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.