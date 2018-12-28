Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы к концу торгов в четверг смогли выйти "в плюс" после того, как основную часть сессии они достаточно сильно снижались. Волатильность рынка на фоне достаточно низких объемов торговли сохраняется. В среду индексы подскочили на рекордную величину почти за 10 лет - на 5-5,8%, во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, а в понедельник индексы рухнули более чем на 2%.

Инвесторы, которые вернулись с рождественских праздников, оценивали новости об отношениях США и Китая в торговой сфере, а также статданные по американской экономике. Вашингтон планирует направить делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. Ожидается, что делегация, которую возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш, прибудет в столицу КНР 7 января.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу вслед за Уолл-стрит, однако японский рынок ушел в минус из-за новых опасений, связанных с позицией руководства Банка Японии. Участники рынка продолжают рассчитывать на январские переговоры США и Китая, направленные на урегулирование существующих разногласий в сфере торговли. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, как и китайский Shanghai Composite. Индийский Sensex поднялся на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, вырос на 0,7%.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,43%. Курс доллара к японской нацвалюте упал на 0,3% - до 110,7 иены. Руководители Банка Японии в декабре обсуждали усиливающиеся риски и слабость инфляции, свидетельствует опубликованный в пятницу протокол последнего в этом году заседания ЦБ.

В свою очередь цены на нефть активно растут в пятницу, пытаясь отыграть падение по итогам предыдущей сессии. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК 28 декабря подорожал на 1,94% - до $53,17 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 2,49% - до $45,72 за баррель. По итогам сессии в четверг котировка Brent упала на 4,2%, до $52,16 за баррель, WTI - на 3,5%, до $44,61 за баррель.

Товарные запасы нефти в США выросли на 6,9 млн баррелей на прошлой неделе, до 448,2 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). Официальные данные министерства энергетики США должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей. По оценкам API, резервы бензина выросли на 3,7 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,785 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,864 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 декабря вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 569,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001-06R" (+1,1%), "Газпром капитал БО-04" (+0,78%) и "Газпром капитал БО-03" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-1,4%), "РЖД-001P-01R" (-0,47%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила два выпуска облигаций серий БО-002Р-01 и БО-002Р-02 общим объемом 20,4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 21 декабря. Ставка 1-го купона 12-летних облигаций серии БО-002Р-01 объемом 2 млрд 719,800 млн рублей была установлена на уровне 8,5% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 3-24-го купонов будут рассчитываться по формуле - значение бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком до погашения 7 лет на конец 5 рабочего дня до начала купонного периода + 0,75% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 11% от номинала будет выплачено в 8-й, 10-й, 12-й, 14-й, 16-й, 18-й, 20-й и 22-й купонные периоды и 12% от номинала будет погашено в 24-й купонный период.

Ставка 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 17,7 млрд рублей была установлена в размере 9,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода плюс 1,75% годовых. При этом ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Облигации размещались в рамках программы серии 002Р объемом до 66 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

АО "Роснано" установило ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут определяться как сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода и 2,5%. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. Облигации размещаются в рамках 10-летней программы серии 001P объемом 10 млрд рублей.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) перенес размещение выпуска облигаций серии Б-1-12 объемом 5 млрд рублей с 28 декабря на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуски облигаций серии Б-1-12 объемом 5 млрд рублей и серии Б-1-13 объемом 10 млрд рублей прошел с 25 по 27 декабря. Техническое размещение обоих выпусков было запланировано на 28 декабря. Оба выпуска размещаются по открытой подписке на 1,5 года, купоны квартальные. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 8,15% годовых. Выпуски размещаются в рамках программы, общим объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 8,5% годовых. Эмитент завершил размещение облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта.

ООО "Стройжилинвест" установило ставку 10-го купона облигаций 1-й серии в размере 7,85% годовых. Компания в июле 2014 года разместила облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,35% годовых. В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых бондов компании БО-01 на 11 млрд рублей.

Банк ВТБ в рамках оферты приобрел 2 млн 500,395 тыс. биржевых облигаций серии БО-26 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 25% бондов. Банк разместил 6-летние облигации БО-26 объемом 10 млрд рублей в июле 2014 года. Бумаги имеют 24 квартальных купона. Ставка текущего купона - 8,1% годовых.