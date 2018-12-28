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28 декабря 2018 года 09:45

Brent вернулась выше $53

Рынок акций США вышел в плюс по итогам волатильной сессии в четверг. Фондовые индексы Азии растут, Nikkei 225 в минусе из-за предупреждения Банка Японии о рисках. Нефть дорожает, несмотря на новости о росте запасов в США, Brent вернулась выше $53.

Американские фондовые индексы к концу торгов в четверг смогли выйти "в плюс" после того, как основную часть сессии они достаточно сильно снижались, сообщает MarketWatch.

Волатильность рынка на фоне достаточно низких объемов торговли сохраняется. В среду индексы подскочили на рекордную величину почти за 10 лет - на 5-5,8%, во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, а в понедельник индексы рухнули более чем на 2%.

"Долгосрочные инвесторы, которые могут переждать периоды волатильности, видят возможности для выгодных сделок после рождественского обвала акций", - говорит аналитик Oanda Стивен Иннз.

Инвесторы, которые вернулись с рождественских праздников, оценивали новости об отношениях США и Китая в торговой сфере, а также статданные по американской экономике.

Вашингтон планирует направить делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. Ожидается, что делегация, которую возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш, прибудет в столицу КНР 7 января.

Также в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. и составило 216 тыс. Показатель в целом совпал с прогнозами рынка и находится на очень низком уровне, что говорит об активном росте рынка труда.

Между тем индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 128,1 пункта - минимального уровня с июля, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение индикатора составило 136,4 пункта, а не 135,7 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали декабрьское значение на уровне 133,7 пункта.

На четверг также была запланирована публикация отчета министерства торговли о продажах новостроек в ноябре, однако она будет отложена по причине приостановки работы американского правительства.

Акции 28 из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average, подорожали в четверг. Лидерами подъема стали бумаги 3M Co. (на 2,4%), а также IBM Corp. (на 2,2%) и Procter & Gamble Co. (на 2,1%). При этом сократилась капитализация United Technologies Corp. (на 0,2%) и Apple Inc. (на 0,65%).

Все одиннадцать отраслевых групп Standard & Poor's 500 выросли.

Наиболее существенно среди компаний из этого индекса поднялись в цене бумаги Micron Technology Inc. (на 3,4%), Salesforce.com Inc. (на 3,3%) и Lockheed Martin Corp. (на 3,25%). Самое сильное падение продемонстрировали акции Discovery Inc. (на 3,5%).

Рыночная стоимость Ashland увеличилась на 3,6% после того, как химическая компания изменила прогноз прибыли на 2019 финансовый год.

Капитализация производителя катеров Brunswick Corp. выросла на 2,1%. Компания сообщила, что власти США сделали исключение и позволили ей закупать производимые в Китае двигатели Mercury Marine без уплаты дополнительных пошлин.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 260,37 пункта (1,14%) - до 23138,82 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 21,13 пункта (0,86%), составив 2488,83 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 25,14 пункта (0,38%) и достигло 6579,49 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу вслед за Уолл-стрит, однако японский рынок ушел в минус из-за новых опасений, связанных с позицией руководства Банка Японии, пишет MarketWatch.

Участники рынка продолжают рассчитывать на январские переговоры США и Китая, направленные на урегулирование существующих разногласий в сфере торговли.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,2%. Курс доллара к японской нацвалюте упал на 0,3% - до 110,7 иены.

Руководители Банка Японии в декабре обсуждали усиливающиеся риски и слабость инфляции, свидетельствует опубликованный в пятницу протокол последнего в этом году заседания ЦБ.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, как и китайский Shanghai Composite.

Индийский Sensex поднялся на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, вырос на 0,7%.

Промышленное производство в Японии снизилось в ноябре меньше ожиданий - на 1,1% относительно октября вместо прогнозировавшихся 1,9%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 0,7% после скачка на 5,7% в октябре.

Розничные продажи в Японии повысились в прошлом месяце на 1,4% относительно ноября 2017 года, консенсус-прогноз составлял 2,2%.

Уровень безработицы в Японии поднялся в ноябре до 2,5% с 2,4% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Между тем в Южной Корее промышленное производство повысилось на 0,1% в ноябре относительного того же месяца 2017 года, а объемы строительства снизились 10-й месяц подряд - на 10,6% в годовом выражении.

Курс акций японского ритейлера Fast Retailing упал на 1,3%.

В Гонконге опережающими темпами дорожают акции девелоперов: Hang Lung Properties - на 2,2%, China Overseas Land & Development - на 2,1%.

На торгах в Сеуле уверенно растут в цене акции крупнейшей компании страны Samsung Electronics - на 1,4%.

В Индии повышаются котировки большинства банковских акций, поскольку правительство страны приняло решение о вливаниях в капитал ряда банков с госучастием. United Bank of India, которому были обещаны такие вливания, прибавил почти 4%,

При этом акции индийских фармацевтических и металлургических компаний, включая Sun Pharmaceutical и JSW Steel, дорожают на 1,2-1,8%.

Цены на нефть активно растут в пятницу, пытаясь отыграть падение по итогам предыдущей сессии.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК 28 декабря подорожал на $1,02 (1,96%) - до $53,18 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $1,07 (2,4%) - до $45,68 за баррель.

По итогам сессии в четверг котировка Brent упала на $2,31 (4,2%), до $52,16 за баррель, WTI - на $1,61 (3,5%), до $44,61 за баррель.

Товарные запасы нефти в США выросли на 6,9 млн баррелей на прошлой неделе, до 448,2 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). Официальные данные министерства энергетики США должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

По оценкам API, резервы бензина выросли на 3,7 млн баррелей, пишет OilPrice.

И WTI, и Brent дешевели четыре из пяти и семь из девяти последних сессий. По мере приближения к концу года нефтяной рынок все больше коррелирует с рынком акций США.

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду цены подскочили в среднем на 8% - самыми быстрыми темпами за два года, но в четверг под давлением волатильности и опасений перепроизводства нефти в 2019 году рынок скорректировался вниз.

"Страх "медвежьего" тренда на рынке акций сохраняется, и от приостановки работы правительства США становится только тяжелее", - заявил MarketWatch старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

С начала месяца по 27 декабря включительно североморская нефть подешевела на 11,2%, при сохранении таких темпов падение будет максимальным для декабря с 2015 года. Между тем североамериканская нефть за этот период подешевела на 12,4% - худший результат для декабря с 2014 года, когда она потеряла 19,5% стоимости.


Опубликовано: /Финмаркет/
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