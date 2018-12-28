Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным приростом порядка 0.5-0.7%, вблизи отметки 2345 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным приростом порядка 0.5-0.7%, вблизи отметки 2345 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2330, 2320 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2360 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2350 п. Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать выход ряда статистических показателей в США. Однако перенесенная на пятницу публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США состоится уже после завершения основных торгов в России (19:00 МСК)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.